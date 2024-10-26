Mash сообщил о капризах депутатов ГД, отказывающихся ездить на новой Lada Aura

Mash: депутаты Госдумы не хотят вспотеть при поездке в новой Lada Aura

Депутаты Госдумы боятся ездить на Lada Aura из-за отсутствия задних воздуховодов и риска вспотеть Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты Госдумы не хотят ездить на новой модели автомобиля Lada Aura, который поступит в продажи в ноябре. Это связано с тем, что в машине отсутствуют задние воздуховоды, что приводит к риску вспотеть. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Российские чиновники не хотят пересаживаться на Lada Aura. Причина — отсутствие задних воздуховодов. <…> Плюсом — удлиненную заднюю дверь не открыть на плотной парковке Госдумы», — передает telegram-канал.

Серийное производство автомобиля стартовало на заводе АвтоВАЗ в Самарской области. Соответствующее объявление было сделано президентом РФ Владимиром Путиным, передает «Национальная служба новостей». В ноябре начнутся продажи новой модели Lada Aura. По утверждению президента компании АвтоВАЗ Максима Соколова, автомобиль идеально подходит для использования в государственных структурах и корпоративном секторе. Однако, как выяснилось, к такому решению чиновники оказались не готовы. В конструкции автомобиля не предусмотрены воздуховоды для задней части салона, из-за чего возникли опасения, что это может привести к дискомфорту во время поездок в жару. Дополнительно было принято решение увеличить заднюю дверь, что инженеры назвали «глобальными переделками». На практике это означает, что автомобиль будет занимать больше места на парковке и усложнит выход из машины, особенно в условиях плотной парковки у зданий Госдумы.

Что касается материалов отделки, то кожа для салона поступает из Рязани, хотя исходное сырье импортируется из Латинской Америки. Краска и грунт для автомобиля — из Китая. К недостаткам модели также относится отсутствие автоматической доводки стеклоподъемников, неудобный короткий подлокотник, всего один USB-порт, отсутствие люка, панорамной крыши, а также столика для ноутбука и возможности регулировки задней спинки сидений. По стоимости базовая модель Lada Aura выйдет покупателю в 2,6—2,8 миллиона рублей.