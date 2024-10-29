В аэропорту Салехарда задерживаются вылеты и прибытие самолетов (архивное фото)
В аэропорту Салехарда задерживается вылет самолета в московский аэропорт Домодедово и вертолетный рейс в Новый Порт (ЯНАО). Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта окружной столицы.
«Рейс ЯД 64Д Салехард — Новый Порт задерживается. Номер рейса ЛА 31 Салехард — Москва (Домодедово) задерживается», — информирует онлайн-табло.
Также задерживается прибытие рейса ЛА 132 из московского аэропорта Шереметьево. Предварительная причина задержек рейсов — погодные условия.
Информация онлайн-табло аэропорта Салехарда
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