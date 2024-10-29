29 октября 2024

В Салехарде задерживается вылет и прибытие самолетов. Скрин

Рейс из Салехарда в Домодедово задерживается из-за погодных условий
© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Салехарда задерживаются вылеты и прибытие самолетов (архивное фото)
В аэропорту Салехарда задерживаются вылеты и прибытие самолетов (архивное фото) Фото:

В аэропорту Салехарда задерживается вылет самолета в московский аэропорт Домодедово и вертолетный рейс в Новый Порт (ЯНАО). Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта окружной столицы.

«Рейс ЯД 64Д Салехард — Новый Порт задерживается. Номер рейса ЛА 31 Салехард — Москва (Домодедово) задерживается», — информирует онлайн-табло.

Также задерживается прибытие рейса ЛА 132 из московского аэропорта Шереметьево. Предварительная причина задержек рейсов — погодные условия.

Информация онлайн-табло аэропорта Салехарда
Информация онлайн-табло аэропорта Салехарда
Фото:

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В аэропорту Салехарда задерживается вылет самолета в московский аэропорт Домодедово и вертолетный рейс в Новый Порт (ЯНАО). Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта окружной столицы. «Рейс ЯД 64Д Салехард — Новый Порт задерживается. Номер рейса ЛА 31 Салехард — Москва (Домодедово) задерживается», — информирует онлайн-табло. Также задерживается прибытие рейса ЛА 132 из московского аэропорта Шереметьево. Предварительная причина задержек рейсов — погодные условия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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