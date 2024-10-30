Перевозчик из Нижневартовска выбился в лидеры среди транспортных компаний «тюменской матрешки»

В Нижневартовске (ХМАО) уровень выполнения рейсов на общественном транспорте с приходом нового перевозчика «Домтрансавто» вырос до 99%. Результат превысил не только показатели других крупнейших городов Югры, но и мегаполисов в соседних регионах «тюменской матрешки». Подробнее — в материале URA.RU.
«„Домтрансавто“ около полугода занимается перевозкой пассажиров в Нижневартовске. За время работы в городе уровень выполнения рейсов вырос до 99%. Ранее этот показатель находился на уровне 83%», — пояснила агентству пресс-служба предприятия.
Для сравнения, в Ханты-Мансийске этот же показатель составляет более 96%, а в Сургуте — 95%. «На это влияет много факторов. В том числе, средний возраст подвижного состава, пропускная способность перекрестков и количество автомобилей на душу населения, а также другие условия», — пояснили агентству в мэрии Сургута.
Тем временем, в соседней Тюмени за девять месяцев 2024 года уровень выполнения рейсов составил лишь 92%, а регулярность движения — 74%. Тюменские дорожники связывают ситуацию, в том числе, с пробками в пиковые часы.
«Также срывы рейсов обусловлены отсутствием линейного персонала в связи дефицитом кадрового состава в основном транспортном предприятии города Тюмени АО „ТПАТП № 1“ и технической неисправностью транспортных средств на линии. В последнем случае требуется некоторое время для перепланирования транспортных средств с резервного состава, что влечет за собой увеличение времени ожидания автобусов на остановочных пунктах», — пояснили URA.RU в мэрии Тюмени.
Для сравнения, в Тобольске, где проживает примерно на 700 тысяч меньше человек, чем в областной столице, среднее значение достигает 99,4%. Примерно такие же результаты демонстрируют перевозчики крупнейших ямальских городов. Например, в Ноябрьске это 99,54%, а в Салехарде — 98%.
Изменения в работе общественного транспорта Нижневартовска начали происходить с начала 2024 года. В город зашла федеральная компания «Домтрансавто», которая является крупнейшим пассажирским перевозчиком в Санкт-Петербурге. А вместе с этим на линию выпустили 165 новых автобусов, средства на которые выделили окружные власти.
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