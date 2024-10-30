Россия снизила закупку вина из Европы до минимума за 20 лет

Россия сократила импорт вина из Евросоюза до минимума за 20 лет. По данным Евростата, в период с января по август в страну было ввезено 126 тысяч тонн вина.
«За восемь месяцев 2024 года ЕС экспортировал в Россию 125,7 тысячи тонн вина. Это на четверть меньше, чем в прошлом году за аналогичный период», — следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Объем закупок в этом году стал минимальным с 2004 года — тогда за январь-август в страну из ЕС ввезли 87 тысяч тонн вина.
Лидером по поставкам вина в Россию в текущем году стала Италия. Она удвоила свою долю на российском рынке до 39%. Среди ведущих экспортеров вина на российский рынок — Польша и Португалия. Польша увеличила объемы экспорта в 1,7 раза, Португалия — в 2,8 раза. Литва и Латвия, которые были главными поставщиками вина в прошлом году, сократили продажи в 2,7 раза и 4,3 раза.
По мнению исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексея Плотникова, замещение импортного алкоголя не приведет к росту цен на вино, а только улучшит качество российского алкоголя. Без импорта российских виноделен станет больше, и конкуренция позволит сохранить доступную стоимость алкоголя, отметил эксперт. Ранее Минпромторг предложил установить обязательную долю российского вина в меню и винных картах ресторанов на уровне 20%, напоминает «Национальная служба новостей».
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