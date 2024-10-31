Тюменцам предлагают встретить новый год в атмосфере праздника с духом СССР
Тюменцам предлагают украсить новогодние елки советскими игрушками из времен СССР. Предложения о продаже новогодних фигурок размещены на одном из бесплатных сайтов. URA.RU подготовило ностальгическую подборку.
«Создайте атмосферу ретро Нового года! Как в семейном домашнем кругу в Советском Союзе», — гласит одно из объявлений о продаже советских елочных игрушек.
Тюменцы продают как стандартные украшения времен СССР — шишки, колокольчики, орешки и шары. Есть и штучные экземпляры, которые на ветки крепятся на прищепках — арестованный Чиполлино, профессор Груша, волк из «Три поросенка» и прочие.
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