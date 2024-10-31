Колокольчики, шишки и арестованный Чиполлино: в Тюмени распродают советские елочные игрушки. Скрин

В Тюмени к Новому году продают елочные игрушки времен СССР
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцам предлагают встретить новый год в атмосфере праздника с духом СССР
Тюменцам предлагают встретить новый год в атмосфере праздника с духом СССР Фото:

Тюменцам предлагают украсить новогодние елки советскими игрушками из времен СССР. Предложения о продаже новогодних фигурок размещены на одном из бесплатных сайтов. URA.RU подготовило ностальгическую подборку.

«Создайте атмосферу ретро Нового года! Как в семейном домашнем кругу в Советском Союзе», — гласит одно из объявлений о продаже советских елочных игрушек.

Тюменцы продают как стандартные украшения времен СССР — шишки, колокольчики, орешки и шары. Есть и штучные экземпляры, которые на ветки крепятся на прищепках — арестованный Чиполлино, профессор Груша, волк из «Три поросенка» и прочие.

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Тюменцам предлагают украсить новогодние елки советскими игрушками из времен СССР. Предложения о продаже новогодних фигурок размещены на одном из бесплатных сайтов. URA.RU подготовило ностальгическую подборку. «Создайте атмосферу ретро Нового года! Как в семейном домашнем кругу в Советском Союзе», — гласит одно из объявлений о продаже советских елочных игрушек. Тюменцы продают как стандартные украшения времен СССР — шишки, колокольчики, орешки и шары. Есть и штучные экземпляры, которые на ветки крепятся на прищепках — арестованный Чиполлино, профессор Груша, волк из «Три поросенка» и прочие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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