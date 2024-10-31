В Тюмени больше автобусов поедут в Европейский микрорайон

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Будут внесены изменения в выпуск автобусов по маршруту №12 Фото:

В Тюмени с 1 января 2025 года увеличат количество автобусов на маршруте №12, который обслуживает Заречный и Европейский микрорайоны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С июня открыт маршрут №12, который разгружает районы Муравленко, Ю.-Р.Г. Эрвье и Газовиков. С учетом сложившегося пассажиропотока будут внесены изменения в выпуск автобусов по маршруту №12. Кроме того, с 1 января на этом маршруте планируется увеличить количество автобусов», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на маршруте №77, который ходит из Ново-Патрушево в Зареку, увеличат количество автобусов на четыре единицы. Ранее тюменцы жаловались, что в этих автобусах по утрам образовывается давка.

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В Тюмени с 1 января 2025 года увеличат количество автобусов на маршруте №12, который обслуживает Заречный и Европейский микрорайоны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «С июня открыт маршрут №12, который разгружает районы Муравленко, Ю.-Р.Г. Эрвье и Газовиков. С учетом сложившегося пассажиропотока будут внесены изменения в выпуск автобусов по маршруту №12. Кроме того, с 1 января на этом маршруте планируется увеличить количество автобусов», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на маршруте №77, который ходит из Ново-Патрушево в Зареку, увеличат количество автобусов на четыре единицы. Ранее тюменцы жаловались, что в этих автобусах по утрам образовывается давка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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