В Тюмени больше автобусов поедут в Европейский микрорайон

В Тюмени с 1 января 2025 года увеличат количество автобусов на маршруте №12, который обслуживает Заречный и Европейский микрорайоны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«С июня открыт маршрут №12, который разгружает районы Муравленко, Ю.-Р.Г. Эрвье и Газовиков. С учетом сложившегося пассажиропотока будут внесены изменения в выпуск автобусов по маршруту №12. Кроме того, с 1 января на этом маршруте планируется увеличить количество автобусов», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на маршруте №77, который ходит из Ново-Патрушево в Зареку, увеличат количество автобусов на четыре единицы. Ранее тюменцы жаловались, что в этих автобусах по утрам образовывается давка.
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В Тюмени с 1 января 2025 года увеличат количество автобусов на маршруте №12, который обслуживает Заречный и Европейский микрорайоны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «С июня открыт маршрут №12, который разгружает районы Муравленко, Ю.-Р.Г. Эрвье и Газовиков. С учетом сложившегося пассажиропотока будут внесены изменения в выпуск автобусов по маршруту №12. Кроме того, с 1 января на этом маршруте планируется увеличить количество автобусов», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на маршруте №77, который ходит из Ново-Патрушево в Зареку, увеличат количество автобусов на четыре единицы. Ранее тюменцы жаловались, что в этих автобусах по утрам образовывается давка.