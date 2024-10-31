В Тюмени больше автобусов поедут в Европейский микрорайон

31 октября 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Будут внесены изменения в выпуск автобусов по маршруту №12 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени с 1 января 2025 года увеличат количество автобусов на маршруте №12, который обслуживает Заречный и Европейский микрорайоны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «С июня открыт маршрут №12, который разгружает районы Муравленко, Ю.-Р.Г. Эрвье и Газовиков. С учетом сложившегося пассажиропотока будут внесены изменения в выпуск автобусов по маршруту №12. Кроме того, с 1 января на этом маршруте планируется увеличить количество автобусов», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на маршруте №77, который ходит из Ново-Патрушево в Зареку, увеличат количество автобусов на четыре единицы. Ранее тюменцы жаловались, что в этих автобусах по утрам образовывается давка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени с 1 января 2025 года увеличат количество автобусов на маршруте №12, который обслуживает Заречный и Европейский микрорайоны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «С июня открыт маршрут №12, который разгружает районы Муравленко, Ю.-Р.Г. Эрвье и Газовиков. С учетом сложившегося пассажиропотока будут внесены изменения в выпуск автобусов по маршруту №12. Кроме того, с 1 января на этом маршруте планируется увеличить количество автобусов», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на маршруте №77, который ходит из Ново-Патрушево в Зареку, увеличат количество автобусов на четыре единицы. Ранее тюменцы жаловались, что в этих автобусах по утрам образовывается давка.