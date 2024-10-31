В Тюменской области несколько дней подряд будут закрывать движение по «трассе смерти»

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск временно закроют движение
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения будут действовать несколько часов
Ограничения будут действовать несколько часов Фото:

На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск 1 и 2 ноября будет временно перекрыто дорожное движение. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что ограничения связаны с перевозкой крупногабаритного груза. Из-за большого количества аварий со смертельным исходом в народе указанную автодорогу прозвали «трассой смерти».

«В связи с перевозкой крупногабаритного груза будет закрыто движение по автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск на участке с 244 по 253 километры в период с 01:30 до 07:00 1 ноября 2024 года. И с 21:00 1 ноября 2024 до 07:00 2 ноября 2024 года», — указано в telegram-канале Госавтоинспекции Тюменской области.

Объехать указанный участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск можно будет через улично-дорожную сеть Тобольска. Ранее URA.RU писало о том, что в период с 1 по 3 ноября в районе автодороги Тюмень — Омск ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега. В связи с этим, водителей призвали соблюдать меры предосторожности.

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На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск 1 и 2 ноября будет временно перекрыто дорожное движение. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что ограничения связаны с перевозкой крупногабаритного груза. Из-за большого количества аварий со смертельным исходом в народе указанную автодорогу прозвали «трассой смерти». «В связи с перевозкой крупногабаритного груза будет закрыто движение по автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск на участке с 244 по 253 километры в период с 01:30 до 07:00 1 ноября 2024 года. И с 21:00 1 ноября 2024 до 07:00 2 ноября 2024 года», — указано в telegram-канале Госавтоинспекции Тюменской области. Объехать указанный участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск можно будет через улично-дорожную сеть Тобольска. Ранее URA.RU писало о том, что в период с 1 по 3 ноября в районе автодороги Тюмень — Омск ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега. В связи с этим, водителей призвали соблюдать меры предосторожности.
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