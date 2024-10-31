Автодорогу Тюмень — Екатеринбург временно закроют для движения автомобилей

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На трассе Тюмень — Екатеринбург пройдут работы по ремонту электросетей
На трассе Тюмень — Екатеринбург пройдут работы по ремонту электросетей Фото:

В течение ближайших суток автомобильное движение на трассе Тюмень — Екатеринбург будет трижды перекрываться из-за ремонта сетей ЛЭП. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«Внимание! Сегодня на 297-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень будет закрыто движение транспорта.  С 13:00 до 13:15, с 14:00 до 14:15, с 15:00 до 15:15», — указано в публикации telegram-канала Госавтоинспекции Тюменской области.

Там добавили, что движение будет перекрыто из-за работ по замене проводов электросетей. Для обеспечения дорожной безопасности на трассе Тюмень — Екатеринбург будут дежурить сотрудники ДПС.

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В течение ближайших суток автомобильное движение на трассе Тюмень — Екатеринбург будет трижды перекрываться из-за ремонта сетей ЛЭП. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Внимание! Сегодня на 297-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень будет закрыто движение транспорта.  С 13:00 до 13:15, с 14:00 до 14:15, с 15:00 до 15:15», — указано в публикации telegram-канала Госавтоинспекции Тюменской области. Там добавили, что движение будет перекрыто из-за работ по замене проводов электросетей. Для обеспечения дорожной безопасности на трассе Тюмень — Екатеринбург будут дежурить сотрудники ДПС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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