Автодорогу Тюмень — Екатеринбург временно закроют для движения автомобилей

В течение ближайших суток автомобильное движение на трассе Тюмень — Екатеринбург будет трижды перекрываться из-за ремонта сетей ЛЭП. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.
«Внимание! Сегодня на 297-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень будет закрыто движение транспорта. С 13:00 до 13:15, с 14:00 до 14:15, с 15:00 до 15:15», — указано в публикации telegram-канала Госавтоинспекции Тюменской области.
Там добавили, что движение будет перекрыто из-за работ по замене проводов электросетей. Для обеспечения дорожной безопасности на трассе Тюмень — Екатеринбург будут дежурить сотрудники ДПС.
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