Курганский застройщик высадит на территории крупного жилого комплекса тюменские липы и клены вместо выкорчеванных аварийных берез. Также запланирована посадка пышных кустарников — пузыреплодника и кизильника. Об этом застройщик сообщил в своих соцсетях.
«Перед началом благоустройства территории возле первых трех домов провели анализ состояния стволов, крон и корней берез. Многие оказались старыми и ветхими. Чтобы не подвергать риску будущих жильцов, березы пришлось выкорчевать. Но история аллеи не заканчивается, специально из тюменского питомника мы планируем привезти и посадить большие лиственные деревья: липы и канадский клен», — сообщается в telegram-канале застройщика.
По данным строительной компании, идет просчет и разработка проекта благоустройства совместно с ландшафтами дизайнерами. О том, какие растения подойдут для местной почвы пообещали рассказать весной 2025 года.
Ранее URA.RU писало, что в новом сквере Кургана около военкомата высадили тюменские ели. Также из соседнего региона были привезены липы и листопадные кустарники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.