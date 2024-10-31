В Кургане застройщик высадит в ЖК тюменские липы и клены вместо опасных берез. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре Кургана высадят канадские клены и липы из тюменского питомника
В центре Кургана высадят канадские клены и липы из тюменского питомника Фото:

Курганский застройщик высадит на территории крупного жилого комплекса тюменские липы и клены вместо выкорчеванных аварийных берез. Также запланирована посадка пышных кустарников — пузыреплодника и кизильника. Об этом застройщик сообщил в своих соцсетях.

«Перед началом благоустройства территории возле первых трех домов провели анализ состояния стволов, крон и корней берез. Многие оказались старыми и ветхими.  Чтобы не подвергать риску будущих жильцов, березы пришлось выкорчевать. Но история аллеи не заканчивается, специально из тюменского питомника мы планируем привезти и посадить большие лиственные деревья: липы и канадский клен», — сообщается в telegram-канале застройщика.

По данным строительной компании, идет просчет и разработка проекта благоустройства совместно с ландшафтами дизайнерами. О том, какие растения подойдут для местной почвы пообещали рассказать весной 2025 года.

Ранее URA.RU писало, что в новом сквере Кургана около военкомата высадили тюменские ели. Также из соседнего региона были привезены липы и листопадные кустарники. 

В крупном ЖК в центре города планируют высадить аллею из лип и кленов
В крупном ЖК в центре города планируют высадить аллею из лип и кленов
Фото:

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Курганский застройщик высадит на территории крупного жилого комплекса тюменские липы и клены вместо выкорчеванных аварийных берез. Также запланирована посадка пышных кустарников — пузыреплодника и кизильника. Об этом застройщик сообщил в своих соцсетях. «Перед началом благоустройства территории возле первых трех домов провели анализ состояния стволов, крон и корней берез. Многие оказались старыми и ветхими.  Чтобы не подвергать риску будущих жильцов, березы пришлось выкорчевать. Но история аллеи не заканчивается, специально из тюменского питомника мы планируем привезти и посадить большие лиственные деревья: липы и канадский клен», — сообщается в telegram-канале застройщика. По данным строительной компании, идет просчет и разработка проекта благоустройства совместно с ландшафтами дизайнерами. О том, какие растения подойдут для местной почвы пообещали рассказать весной 2025 года. Ранее URA.RU писало, что в новом сквере Кургана около военкомата высадили тюменские ели. Также из соседнего региона были привезены липы и листопадные кустарники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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