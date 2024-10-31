На опекуншу, обвиняемую в убийстве Далера Бобиева, дадут показания 40 свидетелей

31 октября 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова с июня 2023 находится в СИЗО Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В деле против опекунши Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве приемного сына Далера Бобиева, ожидается дача показаний от 40 свидетелей, что может существенно повлиять на ход разбирательства. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Против Наумовой выступят как минимум 40 свидетелей. Они должны подтвердить или опровергнуть основные факты, собранные ранее в ходе расследования, в частности, обстоятельства, связанные с последними днями жизни мальчика. Показания свидетелей будут тщательно анализироваться, что позволит создать более полную картину событий и, возможно, выяснить истинные мотивы, стоящие за трагедией», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу свердловского СКР. Там воздержались от комментариев. Летом 2023 года Екатеринбург был охвачен шокирующей новостью: пропал шестилетний Далер Бобиев, приемный сын Вероники и Александра Наумовых. Несмотря на неимоверные усилия поисковых команд, надежда таяла с каждым днем. Через три дня маленькое тело обнаружили в гараже дома семьи Наумовых. Расследование выявило зловещие подробности. Оказалось, что Далер подвергался жестокому обращению со стороны опекунши. По версии следствия, Наумова нанесла ребенку смертельные травмы, а ее муж Александр помогал скрыть преступление. Суд признал Александра Наумова виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Суд над Вероникой Наумовой продолжается. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деле против опекунши Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве приемного сына Далера Бобиева, ожидается дача показаний от 40 свидетелей, что может существенно повлиять на ход разбирательства. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Против Наумовой выступят как минимум 40 свидетелей. Они должны подтвердить или опровергнуть основные факты, собранные ранее в ходе расследования, в частности, обстоятельства, связанные с последними днями жизни мальчика. Показания свидетелей будут тщательно анализироваться, что позволит создать более полную картину событий и, возможно, выяснить истинные мотивы, стоящие за трагедией», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу свердловского СКР. Там воздержались от комментариев. Летом 2023 года Екатеринбург был охвачен шокирующей новостью: пропал шестилетний Далер Бобиев, приемный сын Вероники и Александра Наумовых. Несмотря на неимоверные усилия поисковых команд, надежда таяла с каждым днем. Через три дня маленькое тело обнаружили в гараже дома семьи Наумовых. Расследование выявило зловещие подробности. Оказалось, что Далер подвергался жестокому обращению со стороны опекунши. По версии следствия, Наумова нанесла ребенку смертельные травмы, а ее муж Александр помогал скрыть преступление. Суд признал Александра Наумова виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Суд над Вероникой Наумовой продолжается. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии, — в сюжете URA.RU.