В гипермаркете «Ашан» Челябинска торговали фальсифицированным сливочным маслом «Сулимовское». Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в продукты выявили растительные масла.
«Россельхознадзор пресек оборот фальсифицированного сливочного масла челябинского производителя в сети „Ашан“. В продукции выявлено наличие растительных масел», — уточнили в ведомстве. По результатам исследований, продукция, представленная как сливочное масло с массовой долей жира 72,5%, не соответствовала стандартам и оказалась подделкой.
Масло произвел бизнесмен Владимир Тимошкин, который нарушил требования двух технических регламентов. Ведомство направило предпринимателю предостережение и рекомендовало усилить контроль за качеством продукции, чтобы не допускать подобных нарушений впредь.
Нарекания к маслу появились в июле. Специалисты выяснили, что масла марок «Сулимовское» и «Башкирское» не соответствовали по жирно-кислотному составу. В двух сортах масла летом выявили присутствие растительных жиров.
Чтобы взять комментарий, корреспондент URA.RU пытался дозвониться до офиса производителя. Однако по телефону не ответили. Также запрос направлен в пресс-службу «Ашана», ответ ожидается.
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