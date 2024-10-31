31 октября 2024

В челябинском гипермаркете «Ашан» торговали фальсифицированным маслом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В сливочном масле выявили содержание растительных жиров
В сливочном масле выявили содержание растительных жиров Фото:

В гипермаркете «Ашан» Челябинска торговали фальсифицированным сливочным маслом «Сулимовское». Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в продукты выявили растительные масла.

«Россельхознадзор пресек оборот фальсифицированного сливочного масла челябинского производителя в сети „Ашан“. В продукции выявлено наличие растительных масел», — уточнили в ведомстве. По результатам исследований, продукция, представленная как сливочное масло с массовой долей жира 72,5%, не соответствовала стандартам и оказалась подделкой.

Масло произвел бизнесмен Владимир Тимошкин, который нарушил требования двух технических регламентов. Ведомство направило предпринимателю предостережение и рекомендовало усилить контроль за качеством продукции, чтобы не допускать подобных нарушений впредь.

Нарекания к маслу появились в июле. Специалисты выяснили, что масла марок «Сулимовское» и «Башкирское» не соответствовали по жирно-кислотному составу. В двух сортах масла летом выявили присутствие растительных жиров. 

Чтобы взять комментарий, корреспондент URA.RU пытался дозвониться до офиса производителя. Однако по телефону не ответили. Также запрос направлен в пресс-службу «Ашана», ответ ожидается.

Фальсифицированное масло изъяли из торговых залов
Фальсифицированное масло изъяли из торговых залов
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В гипермаркете «Ашан» Челябинска торговали фальсифицированным сливочным маслом «Сулимовское». Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в продукты выявили растительные масла. «Россельхознадзор пресек оборот фальсифицированного сливочного масла челябинского производителя в сети „Ашан“. В продукции выявлено наличие растительных масел», — уточнили в ведомстве. По результатам исследований, продукция, представленная как сливочное масло с массовой долей жира 72,5%, не соответствовала стандартам и оказалась подделкой. Масло произвел бизнесмен Владимир Тимошкин, который нарушил требования двух технических регламентов. Ведомство направило предпринимателю предостережение и рекомендовало усилить контроль за качеством продукции, чтобы не допускать подобных нарушений впредь. Нарекания к маслу появились в июле. Специалисты выяснили, что масла марок «Сулимовское» и «Башкирское» не соответствовали по жирно-кислотному составу. В двух сортах масла летом выявили присутствие растительных жиров.  Чтобы взять комментарий, корреспондент URA.RU пытался дозвониться до офиса производителя. Однако по телефону не ответили. Также запрос направлен в пресс-службу «Ашана», ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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