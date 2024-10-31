Немецкий политик встретилась со свердловскими депутатами

Немецкий депутат Петерзен выступила в Екатеринбурге с лекцией о фейках

31 октября 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Ольга Петерзен (слева) выступила с лекцией в заксо Фото: Илья Московец © URA.RU Действующий депутат Гамбургского ландтага (соответствует в РФ представительному органу власти региона) Ольга Петерзен, которая с июня 2024 года из-за травли в Германии вынуждена была с четырьмя детьми и собакой мигрировать в Россию, встретилась в Екатеринбурге в качестве лектора общества «Знание» с депутатами свердловского заксо, чтобы научить их видеть фейки. Хотя это оказалось лишним, заявила в ходе встречи с правозащитником спикер Людмила Бабушкина, сообщает корреспондент URA.RU. «Здесь присутствуют депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, бывшие депутаты Федерального Собрания. Они все это знают», — резюмировала Бабушка. Чем очень удивила Петерзен. Ольга Петерзен выступила перед муниципальными и госслужащими области и города Фото: Илья Московец © URA.RU «Меня очень радует, что имеет место быть эта просвещенность», — заявила она. Напомнив, что в Германии часто органы исполнительной власти не владеют информацией и верят всему. «Мы в Бундестаге (парламент Германии) во время визита обсуждали, какие механизмы применяет исполнительная власть для того, чтобы победить кризис. И очень сильно удивились их депутаты из комитета по бюджету, что мы используем такие же механизмы, что и они. Они мне задавили вопрос, кто вас научил, наши политики? Вы понимаете, какое представление всегда было о России», — резюмировала Бабушкина. Тем самым сместив направление лекции в сторону того, что сейчас происходит в Германии, не хотят ли жители стран Европы мигрировать в РФ. По словам представителя МИД России в Екатеринбурге Александра Харлова, с начала СВО этот вопрос стал очень актуальным для РФ. «Пока нет нормального работающего алгоритма. Представители, что выехали из Польши, из Германии, из Израиля, — им нужно помогать. Потому что, особенно в условиях СВО, для РФ это является еще и имиджевым проектом», — заявил он. По словам Петерзен, очень поможет желающим переехать из стран Запада в Россию указ президента РФ Владимира Путина от 19 августа 2024 года. Он позволяет иностранцам получить временное проживание на безквотной основе и без предъявления документов, доказывающих владение русским языком. «Я была позитивно настроена, когда вышел указ, что люди могут из идеологических побуждений переезжать в РФ. До августа этого года российское законодательство вообще не предусматривало миграцию из Европы в Россию. Не было даже миграционной визы. С этой проблемой столкнулась я, когда приехала. Даже элементарно было сложно получить СНИЛС, вид на жительство. И здесь очень важно на местах доносить коллегам в МФЦ информацию, привить желание помочь», — подчеркнула она. По данным управления информполитики парламента, с этой же лекцией по методам выявления фейков Петерзен также выступит в минобразования области. А вот в мэрии Екатеринбурга затронет вопрос, почему против России продолжают вводить санкции. Людмила Бабушкина отметила, что свердловские депутаты хорошо осведомлены о фейках Фото: Илья Московец © URA.RU Ольга Петерзен с июня 2024 года проживает в России Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат Гамбурского ландтага рассказала об опыте миграции в Россию Фото: Илья Московец © URA.RU С начала с СВО появилось много желающих переехать из Европы в Россию, напомнил Александр Харлов Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловских депутатов интересовал вопрос нынешней ситуации в Германии Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий депутат Гамбургского ландтага (соответствует в РФ представительному органу власти региона) Ольга Петерзен, которая с июня 2024 года из-за травли в Германии вынуждена была с четырьмя детьми и собакой мигрировать в Россию, встретилась в Екатеринбурге в качестве лектора общества «Знание» с депутатами свердловского заксо, чтобы научить их видеть фейки. Хотя это оказалось лишним, заявила в ходе встречи с правозащитником спикер Людмила Бабушкина, сообщает корреспондент URA.RU. «Здесь присутствуют депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, бывшие депутаты Федерального Собрания. Они все это знают», — резюмировала Бабушка. Чем очень удивила Петерзен. «Меня очень радует, что имеет место быть эта просвещенность», — заявила она. Напомнив, что в Германии часто органы исполнительной власти не владеют информацией и верят всему. «Мы в Бундестаге (парламент Германии) во время визита обсуждали, какие механизмы применяет исполнительная власть для того, чтобы победить кризис. И очень сильно удивились их депутаты из комитета по бюджету, что мы используем такие же механизмы, что и они. Они мне задавили вопрос, кто вас научил, наши политики? Вы понимаете, какое представление всегда было о России», — резюмировала Бабушкина. Тем самым сместив направление лекции в сторону того, что сейчас происходит в Германии, не хотят ли жители стран Европы мигрировать в РФ. По словам представителя МИД России в Екатеринбурге Александра Харлова, с начала СВО этот вопрос стал очень актуальным для РФ. «Пока нет нормального работающего алгоритма. Представители, что выехали из Польши, из Германии, из Израиля, — им нужно помогать. Потому что, особенно в условиях СВО, для РФ это является еще и имиджевым проектом», — заявил он. По словам Петерзен, очень поможет желающим переехать из стран Запада в Россию указ президента РФ Владимира Путина от 19 августа 2024 года. Он позволяет иностранцам получить временное проживание на безквотной основе и без предъявления документов, доказывающих владение русским языком. «Я была позитивно настроена, когда вышел указ, что люди могут из идеологических побуждений переезжать в РФ. До августа этого года российское законодательство вообще не предусматривало миграцию из Европы в Россию. Не было даже миграционной визы. С этой проблемой столкнулась я, когда приехала. Даже элементарно было сложно получить СНИЛС, вид на жительство. И здесь очень важно на местах доносить коллегам в МФЦ информацию, привить желание помочь», — подчеркнула она. По данным управления информполитики парламента, с этой же лекцией по методам выявления фейков Петерзен также выступит в минобразования области. А вот в мэрии Екатеринбурга затронет вопрос, почему против России продолжают вводить санкции.