В Екатеринбурге найден, пожалуй, самый популярный избирательный участок на выборах губернатора — культурный центр «Экран» (ул. Грибоедова, 3). Очередь выстраивается с улицы, передает корреспондент URA.RU.
Десятки жителей ожидают своей очереди снаружи здания, выстроившись в очередь. «Места не хватает, но ничего, подождем», — сказал один из избирателей.
Выборы губернатора проходят 12-14 сентября. В них участвуют пять человек. Это врио губернатора Денис Паслера («Единая Россия») это депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!