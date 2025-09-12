Екатеринбуржцы выстраиваются в очереди на выборах свердловского губернатора. Видео

В Екатеринбурге выстроилась очередь в избирательный участок на Химмаше
Избирательные участки открылись в 08:00
Избирательные участки открылись в 08:00 Фото:

В Екатеринбурге найден, пожалуй, самый популярный избирательный участок на выборах губернатора — культурный центр «Экран» (ул. Грибоедова, 3). Очередь выстраивается с улицы, передает корреспондент URA.RU.

Десятки жителей ожидают своей очереди снаружи здания, выстроившись в очередь. «Места не хватает, но ничего, подождем», — сказал один из избирателей.

Выборы губернатора проходят 12-14 сентября. В них участвуют пять человек. Это врио губернатора Денис Паслера («Единая Россия») это депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.

