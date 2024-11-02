В Екатеринбурге жители многоквартирного дома на улице Водоемной (жилой район Уктус) вторые сутки жалуются на затопленные шахты лифтов. Очевидцы слышат, как льется вода, пока стоят рядом с лифтами.
«Я проживаю во втором подъезде, стоя рядом с лифтами слышно, как льется вода. Остановлен пока один лифт во втором подъезде, в других подъездах тоже остановлены лифты», — передает слова жительницы дом «Четвертый канал».
В попытках решить проблему жители многоэтажки обращались в аварийно-диспетчерскую службу и управляющую компанию. Несмотря на многочисленные заявки, они до сих пор не получили конкретной информации о причинах возникновения потопа и сроках его устранения.
Корреспондент URA.RU обратился в городскую администрацию за разъяснениями. Ответ ожидается.
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