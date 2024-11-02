02 ноября 2024

Екатеринбуржцы жалуются сутками на потоп в лифтовых шахтах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Башня «Исеть». Екатеринбург, небоскреб, шахта лифта, высота
В подъездах из-за потопа остановили лифты (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге жители многоквартирного дома на улице Водоемной (жилой район Уктус) вторые сутки жалуются на затопленные шахты лифтов. Очевидцы слышат, как льется вода, пока стоят рядом с лифтами.

«Я проживаю во втором подъезде, стоя рядом с лифтами слышно, как льется вода. Остановлен пока один лифт во втором подъезде, в других подъездах тоже остановлены лифты», — передает слова жительницы дом «Четвертый канал».

В попытках решить проблему жители многоэтажки обращались в аварийно-диспетчерскую службу и управляющую компанию. Несмотря на многочисленные заявки, они до сих пор не получили конкретной информации о причинах возникновения потопа и сроках его устранения.

Корреспондент URA.RU обратился в городскую администрацию за разъяснениями. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге жители многоквартирного дома на улице Водоемной (жилой район Уктус) вторые сутки жалуются на затопленные шахты лифтов. Очевидцы слышат, как льется вода, пока стоят рядом с лифтами. «Я проживаю во втором подъезде, стоя рядом с лифтами слышно, как льется вода. Остановлен пока один лифт во втором подъезде, в других подъездах тоже остановлены лифты», — передает слова жительницы дом «Четвертый канал». В попытках решить проблему жители многоэтажки обращались в аварийно-диспетчерскую службу и управляющую компанию. Несмотря на многочисленные заявки, они до сих пор не получили конкретной информации о причинах возникновения потопа и сроках его устранения. Корреспондент URA.RU обратился в городскую администрацию за разъяснениями. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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