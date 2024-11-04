Военнослужащий из Ханты-Мансийска с позывным «Север» стал инициатором создания парка в Амвросиевке (ДНР) из 50-ти сибирских кедров. Об этом власти округа сообщили в соцсети.
«50 югорских кедров высадили в Амвросиевке (ДНР) в День народного единства. Идейный вдохновитель — участник СВО из Ханты-Мансийска с позывным „Север“», — сообщили власти Югры в telegram-канале.
Боец их ХМАО ранее проходил реабилитацию в Амвросиевке. Это и сподвигло его помочь облагородить территорию и создать небольшой парк. 50 саженцев сибирского кедра привезли из природного парка «Самарский чугас». Инициативу осуществили 4 ноября — в День народного единства.
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