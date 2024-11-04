04 ноября 2024
03 ноября 2024

Благодаря бойцу из ХМАО в ДНР высадили парк с сибирскими кедрами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Саженцы сибирского кедра доставили из природного парка «Самарский чугас»
Саженцы сибирского кедра доставили из природного парка «Самарский чугас» Фото:

Военнослужащий из Ханты-Мансийска с позывным «Север» стал инициатором создания парка в Амвросиевке (ДНР) из 50-ти сибирских кедров. Об этом власти округа сообщили в соцсети.

«50 югорских кедров высадили в Амвросиевке (ДНР) в День народного единства. Идейный вдохновитель — участник СВО из Ханты-Мансийска с позывным „Север“», — сообщили власти Югры в telegram-канале.

Боец их ХМАО ранее проходил реабилитацию в Амвросиевке. Это и сподвигло его помочь облагородить территорию и создать небольшой парк. 50 саженцев сибирского кедра привезли из природного парка «Самарский чугас». Инициативу осуществили 4 ноября — в День народного единства.

Высадка деревьев прошла 4 ноября
Высадка деревьев прошла 4 ноября
Фото:

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Военнослужащий из Ханты-Мансийска с позывным «Север» стал инициатором создания парка в Амвросиевке (ДНР) из 50-ти сибирских кедров. Об этом власти округа сообщили в соцсети. «50 югорских кедров высадили в Амвросиевке (ДНР) в День народного единства. Идейный вдохновитель — участник СВО из Ханты-Мансийска с позывным „Север“», — сообщили власти Югры в telegram-канале. Боец их ХМАО ранее проходил реабилитацию в Амвросиевке. Это и сподвигло его помочь облагородить территорию и создать небольшой парк. 50 саженцев сибирского кедра привезли из природного парка «Самарский чугас». Инициативу осуществили 4 ноября — в День народного единства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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