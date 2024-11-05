Огромную ледовую арену построят под Екатеринбургом

В Южном микрорайоне Екатеринбурга власти хотят обустроить огромную ледовую арену. Речь идет о территории в границах улиц Кубанская и Славная. Проекты планировки и межевания территории утвердил мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе администрации.
«Более семи гектаров пространства будут отданы под возведение ледовой арены. Кроме того, проект включает создание детсада на 225 мест», — следует из сообщения.
Ранее URA.RU писало о застройке этого микрорайона многоэтажками и частными домами вдоль Сибирского тракта. Общая площадь жилья составит 113959 квадратных метров. Участок будут застраивать в три этапа. Работу над проектом планируют завершить до 2038 года.
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