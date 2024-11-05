Огромную ледовую арену построят под Екатеринбургом

В микрорайоне под Екатеринбургом построят ледовую арену на 10 тысяч «квадратов»
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Арену возведут до 2038 года (архивное фото) Фото:

В Южном микрорайоне Екатеринбурга власти хотят обустроить огромную ледовую арену. Речь идет о территории в границах улиц Кубанская и Славная. Проекты планировки и межевания территории утвердил мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе администрации.

«Более семи гектаров пространства будут отданы под возведение ледовой арены. Кроме того, проект включает создание детсада на 225 мест», — следует из сообщения.

Ранее URA.RU писало о застройке этого микрорайона многоэтажками и частными домами вдоль Сибирского тракта. Общая площадь жилья составит 113959 квадратных метров. Участок будут застраивать в три этапа. Работу над проектом планируют завершить до 2038 года.

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В Южном микрорайоне Екатеринбурга власти хотят обустроить огромную ледовую арену. Речь идет о территории в границах улиц Кубанская и Славная. Проекты планировки и межевания территории утвердил мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе администрации. «Более семи гектаров пространства будут отданы под возведение ледовой арены. Кроме того, проект включает создание детсада на 225 мест», — следует из сообщения. Ранее URA.RU писало о застройке этого микрорайона многоэтажками и частными домами вдоль Сибирского тракта. Общая площадь жилья составит 113959 квадратных метров. Участок будут застраивать в три этапа. Работу над проектом планируют завершить до 2038 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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