05 ноября 2024

В Копейске появится новый завод

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый завод будет производить 38 тонн бытовой химии в сутки
Новый завод будет производить 38 тонн бытовой химии в сутки Фото:

В Копейске (Челябинская область) открывается новый завод по производству бытовой химии. Промплощадка принадлежит Новосибирскому заводу бытовой химии, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Площадка будет специализироваться на выпуске жидких моющих средств и отвечает требованиям современного рынка. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 38 тонн продукции в сутки. Продукция нового предприятия будет включать гели и кондиционеры для стирки, жидкое мыло, а также чистящие средства для дома, кухни и сантехники», — сообщили в пресс-службе новосибирского завода.

Площадь нового производства составит 864 квадратных метра. На линии установлено современное оборудование, включая автоматическую линию розлива и линии выдува бутылок.

Новосибирский завод выпускает стиральные порошки, гели для стирки, кондиционеры, отбеливатели, жидкие моющие средства, а также косметических средства торговых марок Teon, HomeWork, Stiray, «Весенняя Нежность», Mamika, «Волшебный Эффект», «Лотос Новый», Ultricom, Latea и других. Часть производства продукции этих марок будет перенесена в Копейск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске (Челябинская область) открывается новый завод по производству бытовой химии. Промплощадка принадлежит Новосибирскому заводу бытовой химии, сообщили в пресс-службе предприятия. «Площадка будет специализироваться на выпуске жидких моющих средств и отвечает требованиям современного рынка. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 38 тонн продукции в сутки. Продукция нового предприятия будет включать гели и кондиционеры для стирки, жидкое мыло, а также чистящие средства для дома, кухни и сантехники», — сообщили в пресс-службе новосибирского завода. Площадь нового производства составит 864 квадратных метра. На линии установлено современное оборудование, включая автоматическую линию розлива и линии выдува бутылок. Новосибирский завод выпускает стиральные порошки, гели для стирки, кондиционеры, отбеливатели, жидкие моющие средства, а также косметических средства торговых марок Teon, HomeWork, Stiray, «Весенняя Нежность», Mamika, «Волшебный Эффект», «Лотос Новый», Ultricom, Latea и других. Часть производства продукции этих марок будет перенесена в Копейск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...