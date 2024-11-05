В Копейске появится новый завод

В Копейске (Челябинская область) открывается новый завод по производству бытовой химии. Промплощадка принадлежит Новосибирскому заводу бытовой химии, сообщили в пресс-службе предприятия.
«Площадка будет специализироваться на выпуске жидких моющих средств и отвечает требованиям современного рынка. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 38 тонн продукции в сутки. Продукция нового предприятия будет включать гели и кондиционеры для стирки, жидкое мыло, а также чистящие средства для дома, кухни и сантехники», — сообщили в пресс-службе новосибирского завода.
Площадь нового производства составит 864 квадратных метра. На линии установлено современное оборудование, включая автоматическую линию розлива и линии выдува бутылок.
Новосибирский завод выпускает стиральные порошки, гели для стирки, кондиционеры, отбеливатели, жидкие моющие средства, а также косметических средства торговых марок Teon, HomeWork, Stiray, «Весенняя Нежность», Mamika, «Волшебный Эффект», «Лотос Новый», Ultricom, Latea и других. Часть производства продукции этих марок будет перенесена в Копейск.
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