Начальник управления СКР по Челябинской области Колбасин обзавелся новым замом

Полковник Шавкунов стал замруководителя челябинского управления Следкома
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Шавкунов получил должность замначальника СУ СКР по Челябинской области
Алексей Шавкунов получил должность замначальника СУ СКР по Челябинской области Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Полковник юстиции Алексей Шавкунов получил пост заместителя начальника управления СКР по Челябинской области. Сведения о нем появились на официальном сайте ведомства.

Как уже сообщало URA.RU, руководитель управления Алексей Колбасин выбирал между двумя кандидатами. В итоге в центральный аппарат СК ушли документы на руководителя второго следственного отдела Шавкунова. Второй потенциальный зам, Виктор Штирц, остался руководителем третьего следственного отдела.

Место заместителя освободилось после повышения Колбасина до главы регионального ведомства. Коллективу управления его представили в качестве начальника в августе.

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Полковник юстиции Алексей Шавкунов получил пост заместителя начальника управления СКР по Челябинской области. Сведения о нем появились на официальном сайте ведомства. Как уже сообщало URA.RU, руководитель управления Алексей Колбасин выбирал между двумя кандидатами. В итоге в центральный аппарат СК ушли документы на руководителя второго следственного отдела Шавкунова. Второй потенциальный зам, Виктор Штирц, остался руководителем третьего следственного отдела. Место заместителя освободилось после повышения Колбасина до главы регионального ведомства. Коллективу управления его представили в качестве начальника в августе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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