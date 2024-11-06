Начальник управления СКР по Челябинской области Колбасин обзавелся новым замом

Полковник юстиции Алексей Шавкунов получил пост заместителя начальника управления СКР по Челябинской области. Сведения о нем появились на официальном сайте ведомства.
Как уже сообщало URA.RU, руководитель управления Алексей Колбасин выбирал между двумя кандидатами. В итоге в центральный аппарат СК ушли документы на руководителя второго следственного отдела Шавкунова. Второй потенциальный зам, Виктор Штирц, остался руководителем третьего следственного отдела.
Место заместителя освободилось после повышения Колбасина до главы регионального ведомства. Коллективу управления его представили в качестве начальника в августе.
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