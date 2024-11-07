Певец Данко вступил добровольцем в отряд «Барс-Крым»

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Певец Данко вступил в отряд «Барс-Крым»
Певец Данко вступил в отряд «Барс-Крым» Фото:

Российский певец Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) присоединился к добровольческому отряду «Барс-Крым», заявила глава администрации Ялты Янина Павленко. Данко, который шесть лет назад переехал в Ялту, решил стать частью оборонительных сил города.

«Ряды добровольческого подразделения „Барс-Крым“ сегодня пополнил наш большой друг, настоящий патриот — певец Данко. Шесть лет назад он переехал в Ялту, здесь живет и занимается творчеством. А сегодня как настоящий мужчина встал на защиту города», — написала Павленко в своем официальном telegram-канале. Она также выразила благодарность певцу за патриотизм и верность Родине.

Кроме того, лава администрации Ялты сообщила, что к отряду «Барс-Крым» уже присоединились она сама, ее заместители, сотрудники администрации и депутаты городского совета. Павленко отметила, что участники подразделения в свободное от работы время проходят инструктажи и обучаются необходимым навыкам для обеспечения безопасности города.

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Российский певец Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) присоединился к добровольческому отряду «Барс-Крым», заявила глава администрации Ялты Янина Павленко. Данко, который шесть лет назад переехал в Ялту, решил стать частью оборонительных сил города. «Ряды добровольческого подразделения „Барс-Крым“ сегодня пополнил наш большой друг, настоящий патриот — певец Данко. Шесть лет назад он переехал в Ялту, здесь живет и занимается творчеством. А сегодня как настоящий мужчина встал на защиту города», — написала Павленко в своем официальном telegram-канале. Она также выразила благодарность певцу за патриотизм и верность Родине. Кроме того, лава администрации Ялты сообщила, что к отряду «Барс-Крым» уже присоединились она сама, ее заместители, сотрудники администрации и депутаты городского совета. Павленко отметила, что участники подразделения в свободное от работы время проходят инструктажи и обучаются необходимым навыкам для обеспечения безопасности города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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