Текслер делегировал представителей на выборы в новый челябинский муниципалитет

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей в комиссию по отбору кандидатур на выборы главы Пластовского муниципального округа. Соответствующее распоряжение 8 ноября опубликовано на портале официальной правовой информации.
«Назначить членами конкурсной комиссии следующих лиц: Воллерт Р. В . — заместитель губернатора Челябинской области, Горяев Е. А. — начальник управления по внутренней политике, Зацепин А. С . — заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства, Карликанов Ю. Р. — заместитель председателя законодательного собрания. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
Пластовский округ является одном из трех муниципалитетов, перекроивших карту области в нынешнем году. Вместе с ним поменяли статус районов на округа Саткинский и Нязепетровский районы. Во всех трех муниципалитетах прошли выборы собраний депутатов, а в Сатке и Нязепетровске уже избрали глав округов. В случае с Саткинским и Нязепетровским округами ими стали прежние главы районов Александр Глазков и Сергей Кравцов.
В Пластовском округе на конкурс было подано три заявки, 20 ноября состоится сам конкурс. Там будут определены два наиболее подготовленных кандидата на пост главы, однако, возможно, что комиссия сочтет всех троих достойными того, чтобы возглавить округ. Из прошедших конкурсный отбор кандидатов депутаты местного собрания выберут главу округа 29 ноября.
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