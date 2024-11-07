В новом челябинском муниципалитете избрали главу

В Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области 8 ноября состоялись выборы главы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил спикер собрания депутатов Александр Бунаков.
«Депутаты избрали главой Сергея Кравцова. Он избран единогласно, все 15 депутатов проголосовали в его пользу», — сообщил Бунаков.
До избрания главой округа Кравцов с 2020 года руководил Нязепетровским муниципальным районом. В этом году район был преобразован в округ, и потребовались выборы главы муниципалитета уже в его новом статусе.
Так же 8 ноября состоится инаугурация Кравцова. Затем депутаты продолжат работу. Им предстоит принять устав и ряд других нормативных документов округа.
Нязепетровский район был преобразован в округ в нынешнем году. В этой связи все муниципалитеты, входившие в состав района, были ликвидированы и образован единый муниципальный округ.
Аналогичные процессы преобразования в округа идут в Саткинском и Пластовском районах. Во всех из них состоялись выборы собраний, а в Саткинском округе уже избрали главу, которым стал прежний глава района Александр Глазков. В Пластовском округе выборы главы состоятся 29 ноября. В настоящее время конкурсная комиссия отбирает кандидатов на основании поданных документов. На пост главы Пластовского округа претендуют три кандидата.
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