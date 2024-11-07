В новом челябинском муниципалитете избрали главу

08 ноября 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Сергей Кравцов (слева) и губернатор Алексей Текслер (справа) в Нязепетровске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области 8 ноября состоялись выборы главы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил спикер собрания депутатов Александр Бунаков. «Депутаты избрали главой Сергея Кравцова. Он избран единогласно, все 15 депутатов проголосовали в его пользу», — сообщил Бунаков. До избрания главой округа Кравцов с 2020 года руководил Нязепетровским муниципальным районом. В этом году район был преобразован в округ, и потребовались выборы главы муниципалитета уже в его новом статусе. Так же 8 ноября состоится инаугурация Кравцова. Затем депутаты продолжат работу. Им предстоит принять устав и ряд других нормативных документов округа. Нязепетровский район был преобразован в округ в нынешнем году. В этой связи все муниципалитеты, входившие в состав района, были ликвидированы и образован единый муниципальный округ. Аналогичные процессы преобразования в округа идут в Саткинском и Пластовском районах. Во всех из них состоялись выборы собраний, а в Саткинском округе уже избрали главу, которым стал прежний глава района Александр Глазков. В Пластовском округе выборы главы состоятся 29 ноября. В настоящее время конкурсная комиссия отбирает кандидатов на основании поданных документов. На пост главы Пластовского округа претендуют три кандидата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области 8 ноября состоялись выборы главы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил спикер собрания депутатов Александр Бунаков. «Депутаты избрали главой Сергея Кравцова. Он избран единогласно, все 15 депутатов проголосовали в его пользу», — сообщил Бунаков. До избрания главой округа Кравцов с 2020 года руководил Нязепетровским муниципальным районом. В этом году район был преобразован в округ, и потребовались выборы главы муниципалитета уже в его новом статусе. Так же 8 ноября состоится инаугурация Кравцова. Затем депутаты продолжат работу. Им предстоит принять устав и ряд других нормативных документов округа. Нязепетровский район был преобразован в округ в нынешнем году. В этой связи все муниципалитеты, входившие в состав района, были ликвидированы и образован единый муниципальный округ. Аналогичные процессы преобразования в округа идут в Саткинском и Пластовском районах. Во всех из них состоялись выборы собраний, а в Саткинском округе уже избрали главу, которым стал прежний глава района Александр Глазков. В Пластовском округе выборы главы состоятся 29 ноября. В настоящее время конкурсная комиссия отбирает кандидатов на основании поданных документов. На пост главы Пластовского округа претендуют три кандидата.