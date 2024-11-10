В селе Калачево (Челябинская область) местная жительница погибла из-за загоревшегося одеяла. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на площади 20 квадратов в частном доме в селе Калачево Челябинской области. На пожаре погибла 38-летняя дочь хозяйки. Сама хозяйка не пострадала», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В ликвидации пожара принимали участие 16 специалистов и четыре единицы техники. Причиной трагедии стало одеяло, висевшее не электрообогревателе.
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