10 ноября 2024

Челябинка погибла из-за загоревшегося одеяла. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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При ликвидации возгорания нашли труп женщины
При ликвидации возгорания нашли труп женщины Фото:

В селе Калачево (Челябинская область) местная жительница погибла из-за загоревшегося одеяла. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на площади 20 квадратов в частном доме в селе Калачево Челябинской области. На пожаре погибла 38-летняя дочь хозяйки. Сама хозяйка не пострадала», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В ликвидации пожара принимали участие 16 специалистов и четыре единицы техники. Причиной трагедии стало одеяло, висевшее не электрообогревателе.

В ликвидации пожара участвовало 16 специалистов
В ликвидации пожара участвовало 16 специалистов
Фото:

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В селе Калачево (Челябинская область) местная жительница погибла из-за загоревшегося одеяла. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на площади 20 квадратов в частном доме в селе Калачево Челябинской области. На пожаре погибла 38-летняя дочь хозяйки. Сама хозяйка не пострадала», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. В ликвидации пожара принимали участие 16 специалистов и четыре единицы техники. Причиной трагедии стало одеяло, висевшее не электрообогревателе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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