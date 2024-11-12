Петербургский вуз заподозрили в продаже студенческих билетов мигрантам

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Следователи разбираются с махинациями по продаже студенческих билетов мигрантам в Санкт-Петербурге
Следователи разбираются с махинациями по продаже студенческих билетов мигрантам в Санкт-Петербурге Фото:

Следственный комитет России проводит проверку одного из учебных учреждений Санкт-Петербурга по факту продажи студенческих билетов мигрантам. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«В соцмедиа сообщается, что в Санкт-Петербурге в одном из образовательных учреждений продаются студенческие билеты мигрантам», — сообщает Следственный комитет РФ. Отмечается, что это позволяет последним устраиваться на работу и находиться на территории РФ без оформления трудового патента и гражданства.

Сейчас по факту возможного нарушения миграционного законодательства проводится процессуальная проверка. О ее результатах будет доложено председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину.

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Следственный комитет России проводит проверку одного из учебных учреждений Санкт-Петербурга по факту продажи студенческих билетов мигрантам. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. «В соцмедиа сообщается, что в Санкт-Петербурге в одном из образовательных учреждений продаются студенческие билеты мигрантам», — сообщает Следственный комитет РФ. Отмечается, что это позволяет последним устраиваться на работу и находиться на территории РФ без оформления трудового патента и гражданства. Сейчас по факту возможного нарушения миграционного законодательства проводится процессуальная проверка. О ее результатах будет доложено председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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