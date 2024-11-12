Следственный комитет России проводит проверку одного из учебных учреждений Санкт-Петербурга по факту продажи студенческих билетов мигрантам. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.
«В соцмедиа сообщается, что в Санкт-Петербурге в одном из образовательных учреждений продаются студенческие билеты мигрантам», — сообщает Следственный комитет РФ. Отмечается, что это позволяет последним устраиваться на работу и находиться на территории РФ без оформления трудового патента и гражданства.
Сейчас по факту возможного нарушения миграционного законодательства проводится процессуальная проверка. О ее результатах будет доложено председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину.
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