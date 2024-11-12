Жители ЯНАО передали бойцам на спецоперацию оленьи шкуры

В Ямало-ненецком автономном округе жители подготовили и передали бойцам, принимающим участие в спецоперации, оленьи шкуры. Об этом в своем паблике в соцсети «ВКонтакте» рассказала администрация города Муравленко.
«Представители Сугмутско-Пякутинского участка сельскохозяйственной общины „Пуровская“ передали бойцам СВО оленьи шкуры. Также оленьи шкуры принесли работники и воспитанники интерната для коренных малочисленных народов Севера», — отметили местные власти.
Чиновники уточняют, что из шкур животных можно будет изготовить одеяла и стельки. Эти изделия подарят бойцам комфорт и защитят от зимнего холода.
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