12 ноября 2024

Жители ЯНАО передали бойцам на спецоперацию оленьи шкуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Изделия из оленьих шкур согреют бойцов в зимне время
Изделия из оленьих шкур согреют бойцов в зимне время Фото:

В Ямало-ненецком автономном округе жители подготовили и передали бойцам, принимающим участие в спецоперации, оленьи шкуры. Об этом в своем паблике в соцсети «ВКонтакте» рассказала администрация города Муравленко.

«Представители Сугмутско-Пякутинского участка сельскохозяйственной общины „Пуровская“ передали бойцам СВО оленьи шкуры. Также оленьи шкуры принесли работники и воспитанники интерната для коренных малочисленных народов Севера», — отметили местные власти.

Чиновники уточняют, что из шкур животных можно будет изготовить одеяла и стельки. Эти изделия подарят бойцам комфорт и защитят от зимнего холода.

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В Ямало-ненецком автономном округе жители подготовили и передали бойцам, принимающим участие в спецоперации, оленьи шкуры. Об этом в своем паблике в соцсети «ВКонтакте» рассказала администрация города Муравленко. «Представители Сугмутско-Пякутинского участка сельскохозяйственной общины „Пуровская“ передали бойцам СВО оленьи шкуры. Также оленьи шкуры принесли работники и воспитанники интерната для коренных малочисленных народов Севера», — отметили местные власти. Чиновники уточняют, что из шкур животных можно будет изготовить одеяла и стельки. Эти изделия подарят бойцам комфорт и защитят от зимнего холода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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