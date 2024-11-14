Самые топовые рестораны и кафе Кургана вынуждены закрыться на один день

В Кургане из-за отключения воды на 24 часа 15 ноября закроются рестораны «Виновники» и «Культура», а также кафе Fam. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в заведениях. Множество других ресторанов и кафе работают в ограниченном или обычном режиме.
«К сожалению, завтра мы закрыты из-за отключения воды», — рассказал представитель ресторана «Виновники». Он уточнил, что кафе-ресторан «Культура» также будет закрыто в пятницу, 15 ноября. На целый день закроется лапшичная SoupRamen, а также кафе Fam, уточнили корреспонденту представители заведений.
Некоторые заведения перешли в ограниченный режим работы. Например, ресторан-кафе «Горький» будет работать в привычном графике, но без кухни, а ресторан грузинской кухни «Марани» начнет принимать гостей только с 18:00 из-за отключения воды.
Несмотря на это, многие заведения будут принимать гостей 15 ноября. Бар с крафтовой кухней GOSU сможет накормить и напоить гостей, но есть нюанс: гостям подадут еду и напитки в одноразовой посуде. То же касается кофейни «Друзья друзей». Работать будет рестоклуб «Гости», бар London Pub, ресторан мексиканской кухни Santa Fe, а также кофейня «Гоголь» и семейное.
Ранее сообщалось, что жителей Кургана призывают заранее запастись водой перед планируемой остановкой Арбинских очистных сооружений на реконструкцию, которая приведет к отключению водоснабжения на 24 часа в ночь с четверга на пятницу. Отключение воды начнется ровно в 00:00, и жители верхних этажей многоквартирных домов могут столкнуться с нехваткой воды раньше из-за массового забора. Временное прекращение подачи воды также будет использовано для замены запорной арматуры на муниципальных водопроводных сетях. После восстановления водоснабжения ожидается временное повышение уровня хлора в воде, что сделает ее использование возможным только для бытовых нужд. Проверка безопасности воды запланирована на 17 ноября.
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