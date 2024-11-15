Пьяный водитель устроил в центре Челябинска ДТП с четырьмя машинами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
Виновник массового ДТП в Челябинске находился в нетрезвом состоянии Фото:

В центре Челябинска произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, аварию на Свердловском проспекте у дома №74 вечером 15 ноября 2024 года спровоцировал пьяный водитель Chery Tiggo. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города.

«В ходе освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения у водителя автомобиля Chery Tiggo. Его отстранили от управления транспортным средством, а также составили административный материал по статье 12.8 КоАП РФ», — сообщили в ведомстве.

Судя по записи видеонаблюдения, машины стояли на светофоре, когда виновник аварии влетел в них на полном ходу. На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспеции, скорой помощи, пожарные. На кадрах слышно, как виновник ДТП лежит на асфальте и громко кричит.

Механические повреждения от столкновения зафиксированы у Nissan Qashqai и Kia K5. Также в результате аварии пострадал Kia Rio, различные травмы получили водитель машины и его пассажир.

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В центре Челябинска произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, аварию на Свердловском проспекте у дома №74 вечером 15 ноября 2024 года спровоцировал пьяный водитель Chery Tiggo. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города. «В ходе освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения у водителя автомобиля Chery Tiggo. Его отстранили от управления транспортным средством, а также составили административный материал по статье 12.8 КоАП РФ», — сообщили в ведомстве. Судя по записи видеонаблюдения, машины стояли на светофоре, когда виновник аварии влетел в них на полном ходу. На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспеции, скорой помощи, пожарные. На кадрах слышно, как виновник ДТП лежит на асфальте и громко кричит. Механические повреждения от столкновения зафиксированы у Nissan Qashqai и Kia K5. Также в результате аварии пострадал Kia Rio, различные травмы получили водитель машины и его пассажир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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