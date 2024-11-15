В центре Челябинска произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации, аварию на Свердловском проспекте у дома №74 вечером 15 ноября 2024 года спровоцировал пьяный водитель Chery Tiggo. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции города.
«В ходе освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения у водителя автомобиля Chery Tiggo. Его отстранили от управления транспортным средством, а также составили административный материал по статье 12.8 КоАП РФ», — сообщили в ведомстве.
Судя по записи видеонаблюдения, машины стояли на светофоре, когда виновник аварии влетел в них на полном ходу. На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспеции, скорой помощи, пожарные. На кадрах слышно, как виновник ДТП лежит на асфальте и громко кричит.
Механические повреждения от столкновения зафиксированы у Nissan Qashqai и Kia K5. Также в результате аварии пострадал Kia Rio, различные травмы получили водитель машины и его пассажир.
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