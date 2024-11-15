15 ноября 2024

Бойцы СВО заступились за парк в Кургане, который хотят выселить. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники СВО просят сохранить парк в Кургане
Участники СВО просят сохранить парк в Кургане Фото:

Участники спецоперации обратились к властям Кургана с просьбой сохранить парк в Заозерном микрорайоне, который могут выселить из-за строительства жилого комплекса на берегу озера Черное. Об этом заявили бойцы в своем видеообращении.

«Мы получили информацию, что любимое место отдыха наших семей в Заозерном микрорайоне хотят закрыть. Это волнует наших товарищей не только из Кургана, а из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга. Так как они приезжают в гости в наш любимый парк. Просим администрацию города оставить землю за парком», — говорится в видеобращении, опубликованном в группе «Курган парк/Ландшафтный парк Заозерного района» в соцсети «ВКонтакте».

Бойцы сообщили, что детям надо оставить зоопарк, а мужикам — рыбалку в парке. Они напомнили, что приезжают два раза в год на отдых из зоны СВО и хотят посещать это место.

Ранее сообщалось, что в Заозерном микрорайоне Кургана тюменский застройщик и местные власти хотят выселить конный лагерь из-за строительства жилого комплекса на берегу озера Черного. Затем в мэрии заявили, что не занимаются выселением конного лагеря в Заозерном. По их информации, земельный участок клуба находится в аренде у «Курганпарка». При этом власти отметили, что в случае необходимости готовы предоставить для клуба новый участок. 

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Участники спецоперации обратились к властям Кургана с просьбой сохранить парк в Заозерном микрорайоне, который могут выселить из-за строительства жилого комплекса на берегу озера Черное. Об этом заявили бойцы в своем видеообращении. «Мы получили информацию, что любимое место отдыха наших семей в Заозерном микрорайоне хотят закрыть. Это волнует наших товарищей не только из Кургана, а из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга. Так как они приезжают в гости в наш любимый парк. Просим администрацию города оставить землю за парком», — говорится в видеобращении, опубликованном в группе «Курган парк/Ландшафтный парк Заозерного района» в соцсети «ВКонтакте». Бойцы сообщили, что детям надо оставить зоопарк, а мужикам — рыбалку в парке. Они напомнили, что приезжают два раза в год на отдых из зоны СВО и хотят посещать это место. Ранее сообщалось, что в Заозерном микрорайоне Кургана тюменский застройщик и местные власти хотят выселить конный лагерь из-за строительства жилого комплекса на берегу озера Черного. Затем в мэрии заявили, что не занимаются выселением конного лагеря в Заозерном. По их информации, земельный участок клуба находится в аренде у «Курганпарка». При этом власти отметили, что в случае необходимости готовы предоставить для клуба новый участок. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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