В России изменились правила присоединения к электросетям

Правительство России усовершенствовало правила технического присоединения к электрическим сетям, увеличив прозрачность этой процедуры. Об этом сообщили в кабинете министров. Новое постановление уже подписано и опубликовано.
«Для повышения прозрачности предоставляемых услуг сетевые организации будут прикладывать к договору подробный расчет размера платы за техприсоединение. Он отразит стоимость каждого мероприятия, необходимого для присоединения, в соответствии со стандартизированными ставками субъекта», — говорится в сообщении кабмина. Цитату передает «Прайм».
Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что принятие такого решения было выполнено с учетом срочных нужд и ожиданий потребителей электроэнергии. Государственная политика в области электроэнергетики ставит в приоритет обеспечение комфортных и прозрачных условий для подключения к электросетям. По словам Новак, анное постановление полностью соответствует этим приоритетам.
Ранее стало известно, что в 2025 года в России начнут действовать переменные тарифы на электричество. Такое решение направлено на корректировку списка лиц, пользующихся льготами на электроэнергию, путем исключения из него тех, кто не имеет на это законных оснований. Подробнее о новых ставках для потребителей электроэнергии — в материале URA.RU.
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