17 ноября 2024

В Пермском крае менеджер маркетплейса украла товары на 70 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермячка крала одежду, обувь и товары для животных
Пермячка крала одежду, обувь и товары для животных Фото:

В Губахе (Пермский край) менеджер маркетплейса оформляла на себя заказы, затем делала фиктивный возврат и уносила вещи домой. Нехватку товаров заметил региональный представитель компании, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Жительница Губахи создала преступную схему по хищению „отказных“ товаров. Обвиняемая в качестве покупателя заказывала интересующие ее вещи с доставкой на свое рабочее место, затем в компьютерной программе оформляла фиктивный возврат, а на самом деле уносила их домой. Общая сумма украденного составила более 70 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Женщина во время кражи выключала камеры в пункте выдачи заказов. Сотрудники полиции обнаружили все пропавшие вещи в квартире женщины. Там, кроме одежды и обуви, оказались нижнее белье, косметика, парфюмерия, товары для ремонта, аксессуары для животных. По словам женщины, она это все украла, потому что у нее не хватало денег на покупку. Вещи изъяли, а в отношении воровки завели уголовное дело, которое направлено в суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Губахе (Пермский край) менеджер маркетплейса оформляла на себя заказы, затем делала фиктивный возврат и уносила вещи домой. Нехватку товаров заметил региональный представитель компании, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Жительница Губахи создала преступную схему по хищению „отказных“ товаров. Обвиняемая в качестве покупателя заказывала интересующие ее вещи с доставкой на свое рабочее место, затем в компьютерной программе оформляла фиктивный возврат, а на самом деле уносила их домой. Общая сумма украденного составила более 70 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Женщина во время кражи выключала камеры в пункте выдачи заказов. Сотрудники полиции обнаружили все пропавшие вещи в квартире женщины. Там, кроме одежды и обуви, оказались нижнее белье, косметика, парфюмерия, товары для ремонта, аксессуары для животных. По словам женщины, она это все украла, потому что у нее не хватало денег на покупку. Вещи изъяли, а в отношении воровки завели уголовное дело, которое направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...