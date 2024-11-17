В Пермском крае менеджер маркетплейса украла товары на 70 тысяч рублей

В Губахе (Пермский край) менеджер маркетплейса оформляла на себя заказы, затем делала фиктивный возврат и уносила вещи домой. Нехватку товаров заметил региональный представитель компании, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Жительница Губахи создала преступную схему по хищению „отказных“ товаров. Обвиняемая в качестве покупателя заказывала интересующие ее вещи с доставкой на свое рабочее место, затем в компьютерной программе оформляла фиктивный возврат, а на самом деле уносила их домой. Общая сумма украденного составила более 70 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Женщина во время кражи выключала камеры в пункте выдачи заказов. Сотрудники полиции обнаружили все пропавшие вещи в квартире женщины. Там, кроме одежды и обуви, оказались нижнее белье, косметика, парфюмерия, товары для ремонта, аксессуары для животных. По словам женщины, она это все украла, потому что у нее не хватало денег на покупку. Вещи изъяли, а в отношении воровки завели уголовное дело, которое направлено в суд.
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