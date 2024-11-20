20 ноября 2024

В Перми детей кормили просроченными продуктами

© Служба новостей «URA.RU»
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Поставщики продуктов в Перми не маркировали еду и не соблюдали условия хранения
Поставщики продуктов в Перми не маркировали еду и не соблюдали условия хранения Фото:

В Кировском районе Перми в школы и детские сады поставляли просроченные продукты. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края.

«Прокуратура Кировского района Перми проверила организацию питания учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений района. В ряде учреждений поставщики использовали просроченные продукты, не маркировали их и не соблюдали условия хранения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Три поставщика и восемь руководителей образовательных учреждений получили представления прокуратуры. Их привлекут к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения (ст. 6.7 КоАП РФ). Устранение нарушений находится на контроле.

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В Кировском районе Перми в школы и детские сады поставляли просроченные продукты. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края. «Прокуратура Кировского района Перми проверила организацию питания учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений района. В ряде учреждений поставщики использовали просроченные продукты, не маркировали их и не соблюдали условия хранения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Три поставщика и восемь руководителей образовательных учреждений получили представления прокуратуры. Их привлекут к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения (ст. 6.7 КоАП РФ). Устранение нарушений находится на контроле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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