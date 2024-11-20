В Перми детей кормили просроченными продуктами

В Кировском районе Перми в школы и детские сады поставляли просроченные продукты. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края.
«Прокуратура Кировского района Перми проверила организацию питания учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений района. В ряде учреждений поставщики использовали просроченные продукты, не маркировали их и не соблюдали условия хранения», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Три поставщика и восемь руководителей образовательных учреждений получили представления прокуратуры. Их привлекут к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения (ст. 6.7 КоАП РФ). Устранение нарушений находится на контроле.
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