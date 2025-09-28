Ушел из жизни известный пермский спортивный журналист

В Пермском крае на 67-м году жизни скончался ветеран афганской кампании, кавалер ордена Красной Звезды, подполковник Вооруженных сил Российской Федерации в отставке, а также корреспондент газеты «Зори Плюс» (Добрянка) в период с 2006 по 2008 годы. Речь идет о Сергее Патракове.
«Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Уход Сергея Патракова произошел 27 сентября. Он посвятил множество материалов мужчинам, прошедшим военную службу, а также вопросам развития местного спорта, деятельности физкультурников и тренеров. Он отличался мастерством в создании ироничных и сатирических заметок, которые публиковал под псевдонимом Фома Приколов», — сообщили его коллеги в группе издания в соцсети «ВКонтакте».
Один из его репортажей, посвященный добрянским футболистам и их болельщикам, был признан лучшей спортивной публикацией России в 2007 году. Торжественная церемония вручения этой премии состоялась 31 января 2008 года в Москве в рамках национальной журналистской премии «Искра» при участии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и других известных общественных деятелей. По словам журналистов из Добрянки, это достижение до сих пор не было превзойденным среди коллег из Прикамья.
После завершения работы в редакции Сергей Патраков продолжил трудовую деятельность в одной из нефтяных компаний региона. Однако не прекращал сотрудничество с журналистами.
