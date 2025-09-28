28 сентября 2025

В Пермском крае побит температурный рекорд 122-летней давности

ГИС-центр ПГНИУ: ночь на 29 сентября в Перми стала самой холодной за 122 года
В Перми столбик термометра опустился до -7,1°
В ночь на 29 сентября в Пермском крае были зафиксированы необычно низкие температуры, чему способствовали ясная погода и отсутствие ветра, обусловленные действием антициклона. В Перми столбик термометра опустился до -7,1°, что стало самым низким показателем для сентября за последние 122 года и лишь немного не дотянуло до абсолютного рекорда месяца, установленного в 1903 году (-7,8°).

«В населенном пункте Бисер Горнозаводского округа минимальная температура составила -10,3°, что всего на 0,9° выше исторического максимума холода для сентября 1903 года. В Губахе ночью отметили -9,3°», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале. 

В других районах региона также отмечались значительные понижения температуры: Кочево — до -7,4°, Лысьва — до -7,1°, Кудымкар — до -6,7°, Кунгур — до -6,6°, Березники — до -6,3°. Даже в аэропорту Большое Савино из-за северо-восточного ветра, снижающего влияние городского тепла, была зарегистрирована температура -6°, уточняют метеорологи. 

