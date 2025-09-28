28 сентября 2025

Глава пермского округа вернулся с охоты с полной корзиной грибов. Фото

Пермский чиновник продолжает грибной сезон
Пермский чиновник продолжает грибной сезон

Глава Кунгурского округа Сергей Толчин в минувшие выходные продолжил грибной сезон. В своих соцсетях он показал улов, собранный вместе с супругой.

«Продолжаю сезон грибов. Вышел с супругой сегодня на охоту. С детства люблю ходить за грибами», — написал Толчин на своей странице во «ВКонтакте».

Глава округа обратился к подписчикам с вопросом, ходят ли они за грибами и какие виды им чаще всего попадаются. В комментариях пользователи поддержали инициативу чиновника, активно обсуждая его грибные трофеи и делились собственным опытом. 

