Пермячка отправится в колонию за аферу с компенсациями на оплату ЖКХ

В Пермском крае местная жительница приговорена к пяти годам колонии за мошенничество с бюджетными выплатами на сумму свыше 35 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
«С января 2021 года по декабрь 2024 года 34-летняя сотрудница государственного учреждения систематически вносила в базы данных ложные сведения о наличии льгот у себя и двух знакомых. Используя служебный доступ, она оформляла фиктивные статусы „инвалид общего заболевания“, „многодетная малоимущая семья“ и „ветеран труда“. На этом основании злоумышленнице и ее знакомым начислялась компенсация на оплату услуг ЖКХ. При этом она вручную увеличивала суммы выплат в десятки раз, добавляя ноли. В результате противоправных действий краевому и федеральному причинен ущерб более чем на 35,5 млн рублей», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте краевого главка.
В январе 2025 года махинации госслужащей заметили ее коллеги. Они же обратились в полицию. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого управления МВД выявили более 40 преступных эпизодов. Женщина признала вину и частично возместила ущерб.
Суд признал женщину виновной в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Наказанием для нее стало пять лет колонии. Приговор не вступил в силу.
