Приоритет на колледжи: как ПЦБК меняет систему образования в стране

Программа «Профессионалитет» реализуется в России для интеграции образования и бизнеса, что фокусирует систему образования на результате и практическом подходе. Обязательным элементом проекта стала стажировка преподавателей на предприятиях. Не осталась в стороне и Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК). На предприятии прошли стажировку уже 35 преподавателей и методистов колледжей Перми и Пермского края. Компания высоко оценила сотрудничество и заявила о дальнейших планах взаимодействия с образованием по госпрограмме.
На сегодняшнем высококонкурентном рынке ПЦБК ставит перед собой задачу эффективно решать кадровый вопрос в стране и вносит вклад в развитие компетенций. Компания задействует собственные образовательные платформы, внедряет ИИ в рабочие процессы, а также тесно сотрудничает с учебными заведениями — начиная с детского сада. Участие в программе «Профессионалитет» стало важным инструментом этой работы.
«Для нас это не про „галочку“, а про подготовку кадров под реальные задачи предприятия. Самый неожиданный результат — вовлеченность сотрудников: наставники не просто обучают, а вкладывают душу», — отмечает директор по персоналу ПЦБК Ольга Коршунова.
На ПЦБК заранее разработали собственные программы стажировки. Программа включала экскурсию, информацию об истории компании и игровые элементы. В течение пяти дней приглашенные на предприятие преподаватели знакомились с производственными процессами, изучали элементы бережливого производства и работали с наставниками. По итогам стажировки педагоги вернулись в колледжи с обновленными знаниями и совершенно новым подходом к обучению.
В результате, в ПЦБК произошел рост вовлеченности сотрудников, повышение интереса со стороны молодежи и укрепление HR-бренда. Для компании участие в «Профессионалитете» — стратегический инструмент подготовки кадров. «Колледжи перестали быть „вторым выбором“. Сегодня они дают практику, быстрый старт и востребованные компетенции», — добавила Коршунова.
При этом ставка делается не на переманивание готовых специалистов, а на долгосрочную работу с системой СПО. ПЦБК выступает исключительно за партнерский формат сотрудничества с колледжами. «Мы не играем в конкуренцию. Это не про управление колледжами, а про сотрудничество», — отметила директор по персоналу.
Преподаватель и ответственный за практику Пермского химико-технологического техникума Наталья Дерябина отметила, что стажировка на ПЦБК позволила ей по-новому взглянуть на взаимодействие с производством. «Наставники поделились не только теорией, но и навыками по своим компетенциям. Я увидела рабочие места студентов, познакомилась с их наставниками и получила обратную связь. На предприятии чисто, современно, сотрудники вовлечены и настроены на развитие», — рассказала она.
В ПЦБК высоко оценили первый опыт взаимодействия с программой и планируют продолжать участие. Компания готова распространить практику стажировок, развивать наставничество и углублять сотрудничество с колледжами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!