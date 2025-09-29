В Музее пермских древностей специалисты приступили к 3D-сканированию костей трогонтериевого слона, которые палеонтологи обнаружили много лет назад в Оханском районе Пермского края. На основе полученных данных на компьютере будет создана точная модель скелета древнего животного, а затем напечатан и сам макет. По словам директора Пермского краеведческого музея Татьяны Востриковой, специалисты хотят при этом заставить слона «бежать», то есть создать макет скелета в движении.
«Сейчас идет один из первых этапов работы — создание модели. После создания модели будет ее научная корректировка. Евгений Мащенко (старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН — URA.RU) будет осуществлять корректировку. У нас есть идея, чтобы слон не статично располагался на подиуме, а был в движении. Поэтому Евгений Николаевич скорректирует модель, и какая-то из стоп слона будет имитировать шаг, движение вперед», — рассказала Вострикова. После этого слона уже напечатают и установят в новом палеонтологическом музее «Пермский период», строительство которого сейчас ведется.
Занимается 3D-сканированием скелета специалист московской компании 3DGate Сергей Январев. За несколько дней он отсканировал большую часть найденных археологами костей — около 70 штук. Сейчас он сканирует позвонки трогонтериевого слона и огромный бивень. Опыт у него уже есть — ранее он отсканировал и создал модель мамонта в Москве. Тогда на это у него ушло более месяца.
По словам Татьяны Востриковой, создание макета трогонтериевого слона увязано в один большой проект с открытием отдельного палеонтологического музея «Пермский период». Он сейчас оборудуется на территории кластера «Завод Шпагина». По планам его должны закончить к концу 2026 года. На открытии музея все смогут увидеть и огромный скелет слона, который, по оценкам ученых, будет в полтора раза больше, чем скелет мамонта, выставленного сейчас в Музее пермских древностей.
Ранее URA.RU показывало видеопрезентацию будущего музея. Останки трогонтериевого слона нашли в Оханском районе Пермского края еще в 2010 году. Много лет палеонтологи извлекали скелет из земли. У слона есть свой сайт — там рассказывается не только нем, но и об эпохе, в которой он жил, об истории раскопок и много другое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!