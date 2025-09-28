В Пермском крае разыскивают 37-летнего местного жителя. Мужчина вышел из дома в поселке Сарс 27 сентября, и с тех пор никто не знает, где он находится. Об этом рассказали волонтеры «Поискового отряда памяти Ирины Бухановой».
«Объявлен поиск пропавшего Филимонова Виталия Владимировича. 37-летний мужчина вышел из дома в поселке Сарс Октябрьского округа 27 сентября. Может идти в направлении деревни Шуртан или деревни Верх-Шуртан. Местонахождение мужчины неизвестно»,— указано в ориентировке поискового отряда «ПрикамьеПоиск» в telegram-канале.
Рост пропавшего 178 сантиметров. Он худощавого телосложения, со светло-русыми волосами, усами и бородой, глаза голубые. Был одет в синюю удлиненную курту, темные штаны и черную шапку. Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба оперативно сообщить по телефону 102.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!