28 сентября 2025

В Прикамье пропал 37-летний мужчина, который нуждается в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Мужчина ушел из дома в поселке Сарс
Мужчина ушел из дома в поселке Сарс

В Пермском крае разыскивают 37-летнего местного жителя. Мужчина вышел из дома в поселке Сарс 27 сентября, и с тех пор никто не знает, где он находится. Об этом рассказали волонтеры «Поискового отряда памяти Ирины Бухановой».

«Объявлен поиск пропавшего Филимонова Виталия Владимировича. 37-летний мужчина вышел из дома в поселке Сарс Октябрьского округа 27 сентября. Может идти в направлении деревни Шуртан или деревни Верх-Шуртан. Местонахождение мужчины неизвестно»,— указано в ориентировке поискового отряда «ПрикамьеПоиск» в telegram-канале.

Рост пропавшего 178 сантиметров. Он худощавого телосложения, со светло-русыми волосами, усами и бородой, глаза голубые. Был одет в синюю удлиненную курту, темные штаны и черную шапку. Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба оперативно сообщить по телефону 102.

Мужчина пропал 27 сентября
Мужчина пропал 27 сентября
Фото:

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

