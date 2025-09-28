Пермячка наказала частную медклинику в суде за неустановленный ее ребенку серьезный диагноз

Жительница Перми выиграла суды у частной медицинской клиники и добилась выплаты материальной компенсации в свою пользу. Поводом для обращения в суд послужило некачественное оказание медпомощи ее малолетнему ребенку в рамках программы ДМС. Нарушения были установлены в ходе проверки, которую проводило региональное отделение Росздравнадзора. Информация отражена в картотеках судов, где рассматривался гражданский иск. В решении суда указано, что врач частной медицинской клиники не смогла своевременно установить дочери истицы серьезный диагноз. Впоследствии это привело к развитию осложнений.
«Свое заявление истец мотивируют тем, что ООО „Медицина АльфаСтрахования“ при оказании платных медицинских услуг по полису добровольного медицинского [истицы] с 1 января 2023 года по 30 июня 2024 года допустило некачественное оказание медицинских услуг [ФИО] а именно, не проведена своевременная диагностика сахарного диабета, не назначены дополнительные исследования […]. С учетом изложенного истец просит взыскать с общества компенсацию морального вреда в размере 700 000 руб, штраф в соответствии с ч. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей», — сказано в решении суда.
Рассмотрев исковое заявление пермячки, суд принял решение частично удовлетворить его. С указанной медицинской клиники взысканы компенсация морального вреда и штрафы в сумме 225 тысяч рублей. Оставшиеся требования оставить без удовлетворения. Попытка ООО «Медицина АльфаСтрахования» обжаловать решение суда в Пермском краевом суде не увенчалось успехом. Жалоба, направленная ответчиком в Седьмой кассационный суд города Челябинска также оставлена без удовлетворения
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!