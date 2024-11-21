Два жителя Тюмени угнали автомобиль, угрожая водителю «розочкой» от бутылки. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области. Задержание злоумышленников попало на видео.
«Опросив подробнее потерпевшего, полицейские выяснили, что во дворе одного из домов на улице Героев космоса он сидел с друзьями в машине, когда к нему подошли двое нетрезвых граждан с требованием отвезти их в другую часть города. Когда водитель отказался, то один из мужчин разбил стеклянную бутылку и, угрожая ее осколками, заставил его и пассажиров выйти из салона транспортного средства», — сообщили в ведомстве.
Злоумышленников на угнанном автомобиле удалось задержать одному из патрулей ДПС. Ими оказались ранее судимые жители Тюмени. В настоящий момент против них возбуждено уголовно дело, им грозит дор 12 лет лишения свободы.
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