21 ноября 2024

Как в 90-е: тюменцы угнали автомобиль, угрожая водителю «розочкой». Видео

Два тюменца угнали автомобиль, угрожая водителю осколком бутылки
© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленники угнали «Жигули»
Злоумышленники угнали «Жигули» Фото:

Два жителя Тюмени угнали автомобиль, угрожая водителю «розочкой» от бутылки. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области. Задержание злоумышленников попало на видео.

«Опросив подробнее потерпевшего, полицейские выяснили, что во дворе одного из домов на улице Героев космоса он сидел с друзьями в машине, когда к нему подошли двое нетрезвых граждан с требованием отвезти их в другую часть города. Когда водитель отказался, то один из мужчин разбил стеклянную бутылку и, угрожая ее осколками, заставил его и пассажиров выйти из салона транспортного средства», — сообщили в ведомстве.

Злоумышленников на угнанном автомобиле удалось задержать одному из патрулей ДПС. Ими оказались ранее судимые жители Тюмени. В настоящий момент против них возбуждено уголовно дело, им грозит дор 12 лет лишения свободы.

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Два жителя Тюмени угнали автомобиль, угрожая водителю «розочкой» от бутылки. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области. Задержание злоумышленников попало на видео. «Опросив подробнее потерпевшего, полицейские выяснили, что во дворе одного из домов на улице Героев космоса он сидел с друзьями в машине, когда к нему подошли двое нетрезвых граждан с требованием отвезти их в другую часть города. Когда водитель отказался, то один из мужчин разбил стеклянную бутылку и, угрожая ее осколками, заставил его и пассажиров выйти из салона транспортного средства», — сообщили в ведомстве. Злоумышленников на угнанном автомобиле удалось задержать одному из патрулей ДПС. Ими оказались ранее судимые жители Тюмени. В настоящий момент против них возбуждено уголовно дело, им грозит дор 12 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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