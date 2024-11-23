Выяснилось, какие автомобили не старше трех лет предпочитают челябинцы

В Челябинской области взлетел спрос на автомобили-трехлетки ВАЗ и Geely

24 ноября 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

Рейтинг востребованности возглавили отечественные автомобили Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Челябинской области за сентябрь и октябрь 2024 года на 22,2% увеличился спрос на автомобили с пробегом не старше трех лет. Самыми популярными оказались модели отечественного производителя ВАЗ (LADA). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто». «Лидером по доле в спросе среди автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет стала марка ВАЗ (LADA) с показателем 29,3%. Она также лидирует по числу объявлений о продаже: доля в объеме предложении составила 28,5%», — уточнили в пресс-службе. Чаще всего челябинцы интересуются такими моделями, как Granta, Niva Legend и Vesta. Также выделяется китайский бренд Geely, который показал значительный рост спроса и предложения. Чаще всего покупатели ищут внедорожник Monjaro. Замыкает топ-5 рейтинга востребованности Hyundai Tucson. В исследование отмечается, что средняя цена на машины-трехлетки в Челябинской области достигла отметки в два миллиона 290 тысяч рублей. Как сообщало URA.RU ранее, за квартал спрос на новые полноприводные автомобили в Челябинской области вырос на 31,1%. Средняя цена таких машин составила три миллиона 772 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области за сентябрь и октябрь 2024 года на 22,2% увеличился спрос на автомобили с пробегом не старше трех лет. Самыми популярными оказались модели отечественного производителя ВАЗ (LADA). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто». «Лидером по доле в спросе среди автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет стала марка ВАЗ (LADA) с показателем 29,3%. Она также лидирует по числу объявлений о продаже: доля в объеме предложении составила 28,5%», — уточнили в пресс-службе. Чаще всего челябинцы интересуются такими моделями, как Granta, Niva Legend и Vesta. Также выделяется китайский бренд Geely, который показал значительный рост спроса и предложения. Чаще всего покупатели ищут внедорожник Monjaro. Замыкает топ-5 рейтинга востребованности Hyundai Tucson. В исследование отмечается, что средняя цена на машины-трехлетки в Челябинской области достигла отметки в два миллиона 290 тысяч рублей. Как сообщало URA.RU ранее, за квартал спрос на новые полноприводные автомобили в Челябинской области вырос на 31,1%. Средняя цена таких машин составила три миллиона 772 тысяч рублей.