23 ноября 2024
22 ноября 2024

Выяснилось, какие автомобили не старше трех лет предпочитают челябинцы

В Челябинской области взлетел спрос на автомобили-трехлетки ВАЗ и Geely
© Служба новостей «URA.RU»
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Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, веста, лада, автоваз
Рейтинг востребованности возглавили отечественные автомобили Фото:

В Челябинской области за сентябрь и октябрь 2024 года на 22,2% увеличился спрос на автомобили с пробегом не старше трех лет. Самыми популярными оказались модели отечественного производителя ВАЗ (LADA). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто».

«Лидером по доле в спросе среди автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет стала марка ВАЗ (LADA) с показателем 29,3%. Она также лидирует по числу объявлений о продаже: доля в объеме предложении составила 28,5%», — уточнили в пресс-службе.

Чаще всего челябинцы интересуются такими моделями, как Granta, Niva Legend и Vesta. Также выделяется китайский бренд Geely, который показал значительный рост спроса и предложения. Чаще всего покупатели ищут внедорожник Monjaro. Замыкает топ-5 рейтинга востребованности Hyundai Tucson. В исследование отмечается, что средняя цена на машины-трехлетки в Челябинской области достигла отметки в два миллиона 290 тысяч рублей.

Как сообщало URA.RU ранее, за квартал спрос на новые полноприводные автомобили в Челябинской области вырос на 31,1%. Средняя цена таких машин составила три миллиона 772 тысяч рублей.

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В Челябинской области за сентябрь и октябрь 2024 года на 22,2% увеличился спрос на автомобили с пробегом не старше трех лет. Самыми популярными оказались модели отечественного производителя ВАЗ (LADA). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто». «Лидером по доле в спросе среди автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет стала марка ВАЗ (LADA) с показателем 29,3%. Она также лидирует по числу объявлений о продаже: доля в объеме предложении составила 28,5%», — уточнили в пресс-службе. Чаще всего челябинцы интересуются такими моделями, как Granta, Niva Legend и Vesta. Также выделяется китайский бренд Geely, который показал значительный рост спроса и предложения. Чаще всего покупатели ищут внедорожник Monjaro. Замыкает топ-5 рейтинга востребованности Hyundai Tucson. В исследование отмечается, что средняя цена на машины-трехлетки в Челябинской области достигла отметки в два миллиона 290 тысяч рублей. Как сообщало URA.RU ранее, за квартал спрос на новые полноприводные автомобили в Челябинской области вырос на 31,1%. Средняя цена таких машин составила три миллиона 772 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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