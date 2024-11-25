Прокуратура через суд добилась закрытия опасной АГЗС в Перми

В Перми работа одной из газозаправочной станции была приостановлена по решению суда. Проверка показала, что бизнесмен торговал пропан-бутаном без необходимой лицензии, пояснила пресс-служба прокуратуры Пермского края.
«Было заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности АГЗС, которое суд удовлетворил. Исполнение — находится на контроле надзорного органа. По постановлению прокурора хозяйствующий субъект также привлечен к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности», — написано на сайте ведомства.
Когда нарушение только обнаружили — индивидуальному предпринимателю вынесли представление об устранении нарушения. Но соответствующий указ исполнен не был. Только после этого прокуратура Свердловского района Перми обратилась в суд.
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