25 ноября 2024

Прокуратура через суд добилась закрытия опасной АГЗС в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа станции временно ограничена
Работа станции временно ограничена Фото:

В Перми работа одной из газозаправочной станции была приостановлена по решению суда. Проверка показала, что бизнесмен торговал пропан-бутаном без необходимой лицензии, пояснила пресс-служба прокуратуры Пермского края.

«Было заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности АГЗС, которое суд удовлетворил. Исполнение — находится на контроле надзорного органа. По постановлению прокурора хозяйствующий субъект также привлечен к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности», — написано на сайте ведомства.

Когда нарушение только обнаружили — индивидуальному предпринимателю вынесли представление об устранении нарушения. Но соответствующий указ исполнен не был. Только после этого прокуратура Свердловского района Перми обратилась в суд.

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В Перми работа одной из газозаправочной станции была приостановлена по решению суда. Проверка показала, что бизнесмен торговал пропан-бутаном без необходимой лицензии, пояснила пресс-служба прокуратуры Пермского края. «Было заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности АГЗС, которое суд удовлетворил. Исполнение — находится на контроле надзорного органа. По постановлению прокурора хозяйствующий субъект также привлечен к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности», — написано на сайте ведомства. Когда нарушение только обнаружили — индивидуальному предпринимателю вынесли представление об устранении нарушения. Но соответствующий указ исполнен не был. Только после этого прокуратура Свердловского района Перми обратилась в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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