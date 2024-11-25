25 ноября 2024

Объявился победитель лотереи из Перми, выигравший 3 млн рублей два месяца назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк оформил свой приз не сразу
Пермяк оформил свой приз не сразу Фото:

Организаторы лотереи «Большое Спортлото» назвали имя счастливчика, который выиграл 3 млн рублей 22 сентября. Приз получил житель Перми Александр Т. Фотографию победителя опубликовали в группе «Столото» в соцсети «ВКонтакте».

«„Большое Спортлото“, тираж 1776, победитель Александр Т. Сумма — 3 млн рублей», — сказано в сообщении.

Больше информации о победителе пока не раскрывают. Ранее стало известно, что мужчина купил лотерейный билет в мобильном приложении «Столото» за 30 рублей. Ему не хватило одного числа, чтобы стать обладателем суперприза в размере 30 млн рублей.

Пермяк был в шаге от суперприза
Пермяк был в шаге от суперприза
Фото:

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Организаторы лотереи «Большое Спортлото» назвали имя счастливчика, который выиграл 3 млн рублей 22 сентября. Приз получил житель Перми Александр Т. Фотографию победителя опубликовали в группе «Столото» в соцсети «ВКонтакте». «„Большое Спортлото“, тираж 1776, победитель Александр Т. Сумма — 3 млн рублей», — сказано в сообщении. Больше информации о победителе пока не раскрывают. Ранее стало известно, что мужчина купил лотерейный билет в мобильном приложении «Столото» за 30 рублей. Ему не хватило одного числа, чтобы стать обладателем суперприза в размере 30 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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