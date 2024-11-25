Пермяк оформил свой приз не сразу
Организаторы лотереи «Большое Спортлото» назвали имя счастливчика, который выиграл 3 млн рублей 22 сентября. Приз получил житель Перми Александр Т. Фотографию победителя опубликовали в группе «Столото» в соцсети «ВКонтакте».
«„Большое Спортлото“, тираж 1776, победитель Александр Т. Сумма — 3 млн рублей», — сказано в сообщении.
Больше информации о победителе пока не раскрывают. Ранее стало известно, что мужчина купил лотерейный билет в мобильном приложении «Столото» за 30 рублей. Ему не хватило одного числа, чтобы стать обладателем суперприза в размере 30 млн рублей.
Пермяк был в шаге от суперприза
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