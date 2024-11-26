ВС РФ взяли под контроль Копанки в Харьковской области

Российские войска продвигаются в Харьковской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия установила контроль над населенным пунктом Копанки в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Освобожден населенный пункт Копанки», — говорится в сообщении военного ведомства. Копанки находятся рядом с населенным пунктом Вишневое. Он был недавно освобожден.
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