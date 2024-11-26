ВС РФ взяли под контроль Копанки в Харьковской области

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, вс рф, сво, армия россии, штурмовики, военный
Российские войска продвигаются в Харьковской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия установила контроль над населенным пунктом Копанки в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Освобожден населенный пункт Копанки», — говорится в сообщении военного ведомства. Копанки находятся рядом с населенным пунктом Вишневое. Он был недавно освобожден.

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Российская армия установила контроль над населенным пунктом Копанки в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Копанки», — говорится в сообщении военного ведомства. Копанки находятся рядом с населенным пунктом Вишневое. Он был недавно освобожден.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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