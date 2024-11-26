ВС РФ взяли под контроль Копанки в Харьковской области

26 ноября 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Российские войска продвигаются в Харьковской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия установила контроль над населенным пунктом Копанки в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Копанки», — говорится в сообщении военного ведомства. Копанки находятся рядом с населенным пунктом Вишневое. Он был недавно освобожден. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия установила контроль над населенным пунктом Копанки в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Копанки», — говорится в сообщении военного ведомства. Копанки находятся рядом с населенным пунктом Вишневое. Он был недавно освобожден.