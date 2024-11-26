Видео снято на высоте в 10 тысяч метров
Пилот гражданской авиации назвал Тюмень прекрасным городом. Впечатлением Карен Новицкий поделился в видео, на котором город снят с высоты 10 тысяч метров, видео размещено в социальных сетях пилота.
«Вот внизу Тюмень, мы летим на высоте 10670 метров. Вон аэропорт, дороги. Город спит, а мы пролетаем из Москвы в Барнаул. Вот такая прекрасная Тюмень», — говорит Карен в видеоролике.
На самом видео Тюмень запечатлена в ночное время. Четко видны очертания города и иллюминация.
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