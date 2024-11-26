Пилот показал, как выглядит Тюмень с высоты. Видео

Пилот авиации поделился видео Тюмени, снятым на высоте 10 тысяч метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Видео снято на высоте в 10 тысяч метров
Видео снято на высоте в 10 тысяч метров Фото:

Пилот гражданской авиации назвал Тюмень прекрасным городом. Впечатлением Карен Новицкий поделился в видео, на котором город снят с высоты 10 тысяч метров, видео размещено в социальных сетях пилота.

«Вот внизу Тюмень, мы летим на высоте 10670 метров. Вон аэропорт, дороги. Город спит, а мы пролетаем из Москвы в Барнаул. Вот такая прекрасная Тюмень», — говорит Карен в видеоролике.

На самом видео Тюмень запечатлена в ночное время. Четко видны очертания города и иллюминация. 

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Пилот гражданской авиации назвал Тюмень прекрасным городом. Впечатлением Карен Новицкий поделился в видео, на котором город снят с высоты 10 тысяч метров, видео размещено в социальных сетях пилота. «Вот внизу Тюмень, мы летим на высоте 10670 метров. Вон аэропорт, дороги. Город спит, а мы пролетаем из Москвы в Барнаул. Вот такая прекрасная Тюмень», — говорит Карен в видеоролике. На самом видео Тюмень запечатлена в ночное время. Четко видны очертания города и иллюминация. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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