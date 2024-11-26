26 ноября 2024

В Салехарде девушка лишилась сбережений, поверив фейковым арендодателям

Девушку, желающую снять квартиру в Салехарде, обманули мошенники
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка из Яр-Сале лишилась крупной суммы, желая снять квартиру в Салехарде
Девушка из Яр-Сале лишилась крупной суммы, желая снять квартиру в Салехарде Фото:

Жительница Ямальского района ЯНАО хотела снять жилье в Салехарде, но вместо этого лишилась сбережений. Она искала жилье по объявлению, сообщает пресс-служба окружного УМВД.

«Девушка нашла объявление о сдаче квартиры в Салехарде на известном сайте. Она связалась с автором объявления и собственником. Представившийся собственником квартиры, попросил девушку внести задаток. Потерпевшая поверила аферистам и перевела на их счет 55 тысяч рублей, после чего связь с лжеарендодателем прекратилась, заявленных услуг она так и не получила», — сообщает пресс-служба УМВД ЯНАО на официальном сайте.

Потерпевшей стала 23-летняя уроженка села Яр-Сале. Следственным отделом полиции по Салехарду 26 ноября было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, с причинением значительного ущерба. 

Чтобы не стать жертвой аферистов при съеме жилья необходимо:

  • лично посетить квартиру, которая планируется под сдачу;
  • не вносить задаток или предоплату до заключения договора аренды;
  • не переходить по ссылкам, которые пересылают арендодатели, а также выбирать для поиска жилья надежные сайты с жесткой модерацией объявлений. При возникновении любых сомнений, лучше связаться с хозяином жилья при помощи службы поддержки сайта.

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Жительница Ямальского района ЯНАО хотела снять жилье в Салехарде, но вместо этого лишилась сбережений. Она искала жилье по объявлению, сообщает пресс-служба окружного УМВД. «Девушка нашла объявление о сдаче квартиры в Салехарде на известном сайте. Она связалась с автором объявления и собственником. Представившийся собственником квартиры, попросил девушку внести задаток. Потерпевшая поверила аферистам и перевела на их счет 55 тысяч рублей, после чего связь с лжеарендодателем прекратилась, заявленных услуг она так и не получила», — сообщает пресс-служба УМВД ЯНАО на официальном сайте. Потерпевшей стала 23-летняя уроженка села Яр-Сале. Следственным отделом полиции по Салехарду 26 ноября было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, с причинением значительного ущерба.  Чтобы не стать жертвой аферистов при съеме жилья необходимо:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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