В Салехарде девушка лишилась сбережений, поверив фейковым арендодателям

Жительница Ямальского района ЯНАО хотела снять жилье в Салехарде, но вместо этого лишилась сбережений. Она искала жилье по объявлению, сообщает пресс-служба окружного УМВД.
«Девушка нашла объявление о сдаче квартиры в Салехарде на известном сайте. Она связалась с автором объявления и собственником. Представившийся собственником квартиры, попросил девушку внести задаток. Потерпевшая поверила аферистам и перевела на их счет 55 тысяч рублей, после чего связь с лжеарендодателем прекратилась, заявленных услуг она так и не получила», — сообщает пресс-служба УМВД ЯНАО на официальном сайте.
Потерпевшей стала 23-летняя уроженка села Яр-Сале. Следственным отделом полиции по Салехарду 26 ноября было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, с причинением значительного ущерба.
Чтобы не стать жертвой аферистов при съеме жилья необходимо:
- лично посетить квартиру, которая планируется под сдачу;
- не вносить задаток или предоплату до заключения договора аренды;
- не переходить по ссылкам, которые пересылают арендодатели, а также выбирать для поиска жилья надежные сайты с жесткой модерацией объявлений. При возникновении любых сомнений, лучше связаться с хозяином жилья при помощи службы поддержки сайта.
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