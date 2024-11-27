На аниме фестивале исполнят популярные саундреки из японских мультфильмов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Челябинске в субботу, 30 ноября, проведут три аниме-мероприятия: фестиваль, кинопоказ и даже мастер-класс с тематикой японской мультипликации. Также бесплатно покажут недавно нашумевший фильм «Субстанция». В воскресенье, 1 декабря, устроят челленджи и игры на логику. Об этих и других культурных мероприятиях — в материале URA.RU.

Торжественное открытие катка

Откроют каток 30 ноября в 17:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В детском парке имени Терешковой 30 ноября состоится открытие ледового катка. Челябинцев ждет праздничная программа, на которой выступят фигуристы и пройдут конкурсы. У гостей будет шанс получить подарки. Вход на мероприятие свободный.

Фестиваль мировой музыки: Аниме день

В кинотеатре «Победа» 30 ноября стартует фестиваль, посвященный аниме культуре. На нем детей ждет ярмарка, мастер-классы, концерт с участием солистов Челябинской государственной филармонии с композициями из японских мультфильмов. Основной упор программы направлен на творчество Хаяо Миядзаки. Вечер мероприятия завершится просмотром аниме. Стоимость билета — от 800 рублей.

Бесплатные кинопоказы трендовых фильмов

Аниме «В стране чудес» 30 ноября представят в ТРК «Горки». Показ состоится на фудкорте, а зрителям предложат бесплатный попкорн. Вход на мероприятия свободный.

Нашумевший фильм «Субстанция» покажут в Челябинске бесплатно Фото: Размик Закарян © URA.RU

В кинотеатре Оболенского 30 ноября покажут фильм «Субстанция», который расскажет историю о звезде Элизабет Спаркл, потерявшей работу. Женщина найдет способ снова котироваться в шоу-бизнесе. Для этого она примет некую «субстанцию», которая вырастит в ее теле «ее лучшую версию». Обсуждение киноленты проведет Евгений Графов, посещение сеанса бесплатное.

Новые технологии для детей

В Российской Академии Цифра 30 ноября проведут мастер-класс, на котором научат создавать аниме-персонажа в программе Photoshop. Помимо обычной картинки, дети разработают анимированное изображение японского героя. Посещение занятия бесплатное.

Интерактивный детский праздник

Дети смогут оставить свой рисунок даже на стене в «Джунгли Сити» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Центр развлечений «Джунгли Сити» 1 декабря отмечает свой день рождения и приглашает детей на праздник. В честь годовщины для посетителей проведут челленджи, фокусы и хулиганские игры и блестящее шоу. Организаторы уточняют, что гостям разрешат рисовать даже на обоях. Стоимость — 1450 рублей.

Библиотечная «ЭрудитParty»

В библиотеке для молодежи «МОСТ» 1 декабря запланирована вечеринка для подростков, на которой проведут игру на логику и кругозор. Юные эрудиты также смогут познакомиться с друг другом, найти единомышленников и подружиться. Участие бесплатное.