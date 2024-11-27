27 ноября 2024

Гараж в центре Челябинска меняют на квартиру. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Гаражи. Челябинск, недвижимость, гаражи, гаражный кооператив, частные гаражи, собственность, автогаражный кооператив
Продавец уверяет, что продает гараж по уценке Фото:

В центре Челябинска меняют гараж на квартиру. Предложение опубликовано на интернет-доске объявлений.

«Гараж в Центральном районе Челябинск расположен на улице Красная, 38к1. Меняется на квартиру или продается за 2 380 000 рублей. Подойдет под склад, производство, торговлю и автосервис», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Площадь гаража составляет 25 метров. Продавец отмечает, что продает объект по акции — цена снижена до 6 декабря 2024 года.

Продавец обещает в декабре поднять цену на гараж
Продавец обещает в декабре поднять цену на гараж

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В центре Челябинска меняют гараж на квартиру. Предложение опубликовано на интернет-доске объявлений. «Гараж в Центральном районе Челябинск расположен на улице Красная, 38к1. Меняется на квартиру или продается за 2 380 000 рублей. Подойдет под склад, производство, торговлю и автосервис», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Площадь гаража составляет 25 метров. Продавец отмечает, что продает объект по акции — цена снижена до 6 декабря 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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