Продавец уверяет, что продает гараж по уценке
В центре Челябинска меняют гараж на квартиру. Предложение опубликовано на интернет-доске объявлений.
«Гараж в Центральном районе Челябинск расположен на улице Красная, 38к1. Меняется на квартиру или продается за 2 380 000 рублей. Подойдет под склад, производство, торговлю и автосервис», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Площадь гаража составляет 25 метров. Продавец отмечает, что продает объект по акции — цена снижена до 6 декабря 2024 года.
Продавец обещает в декабре поднять цену на гараж
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