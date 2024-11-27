Когда эффективнее применять противовирусные препараты

Челябинский врач Тарасов: противовирусные препараты эффективны в первые 48 часов

28 ноября 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Эффективные противовирусные препараты может подобрать только врач, говорит Тарасов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Противовирусные препараты, которые врачи назначают при ОРВИ, наиболее эффективны в первые 48 часов, максимум — 72 часа от появления первых признаков заболевания. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов. «Противовирусные препараты назначаются при вирусных инфекциях — гриппе, ОРВИ и других. Наиболее эффективны они в первые 48 часов, максимум — 72 часа от появления первых симптомов заболевания, то есть — в период, когда вирус начинает размножаться в организме», — написал Тарасов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Противовирусные препараты останавливают размножение вируса. Чаще всего, организм в состоянии справиться с вирусами сам. Противовирусные препараты могут эффективнее облегчить симптомы и общее состояние, когда организм человека ослаблен из-за хронических заболеваний или стресса. Антибиотики при вирусных инфекциях не нужны, напоминает Тарасов. «Определить вирусную или бактериальную природу заболевания может только врач. Он же подберет правильное лечение», — отмечает Тарасов. Врач назначит эффективные противовирусные препараты, так как они бывают разные и одни лучше справляются с гриппом А, другие — с гриппом В. Подбирать лекарство самостоятельно Тарасов не рекомендует. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов ранее рассказал URA.RU, как пережить простуду и как отличить ее от опасного гриппа и коронавируса. Осенью в России начинается самый сезон простуды и гриппа, напомнил специалист. Первые симптомы во время заражения ОРВИ у всех людей одинаковые. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Противовирусные препараты, которые врачи назначают при ОРВИ, наиболее эффективны в первые 48 часов, максимум — 72 часа от появления первых признаков заболевания. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов. «Противовирусные препараты назначаются при вирусных инфекциях — гриппе, ОРВИ и других. Наиболее эффективны они в первые 48 часов, максимум — 72 часа от появления первых симптомов заболевания, то есть — в период, когда вирус начинает размножаться в организме», — написал Тарасов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Противовирусные препараты останавливают размножение вируса. Чаще всего, организм в состоянии справиться с вирусами сам. Противовирусные препараты могут эффективнее облегчить симптомы и общее состояние, когда организм человека ослаблен из-за хронических заболеваний или стресса. Антибиотики при вирусных инфекциях не нужны, напоминает Тарасов. «Определить вирусную или бактериальную природу заболевания может только врач. Он же подберет правильное лечение», — отмечает Тарасов. Врач назначит эффективные противовирусные препараты, так как они бывают разные и одни лучше справляются с гриппом А, другие — с гриппом В. Подбирать лекарство самостоятельно Тарасов не рекомендует. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов ранее рассказал URA.RU, как пережить простуду и как отличить ее от опасного гриппа и коронавируса. Осенью в России начинается самый сезон простуды и гриппа, напомнил специалист. Первые симптомы во время заражения ОРВИ у всех людей одинаковые.