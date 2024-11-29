Белоусов обратился к министру обороны КНДР

Российский министр обороны Андрей Белоусов, находящийся в настоящий момент в КНДР с рабочим визитом, поздравил недавно назначенного на должность главы северокорейского военного ведомства Но Гвана Чхоля. Министр РФ обозначил, что Россия и КНДР являются добрыми соседями с доверительными, партнерскими отношениями. Белоусов также подчеркнул важность подписанного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
«Россия и КНДР — добрые соседи и давние друзья. Ключевую роль в укреплении российско-корейских отношений играют доверительные контакты лидеров наших стран. <...> Важнейшим результатом саммита стало подписание нового основополагающего межгосударственного документа — Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии. Внести позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе. Снизить риск рецидива войны на полуострове, в том числе с применением ядерных средств. Заложить основу для построения новой евразийской системы безопасности», — подчеркнул Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян. Об этом URA.RU сообщило Минобороны.
Белоусов также обозначил намерения России достигнуть всех обозначенные договоренности с Северной Кореей. Российский министр уверен, что текущая встреча со своим коллегой из КНДР только укрепить отношения между странами, в том числе и в оборонной сфере.
В июне 2024 года Владимир Путин за долгое время лично посетил Пхеньян с рабочим визитом. Именно тогда страна подписали договор о сотрудничестве. Тогда лидер КНДР Ким Че Ын в знак доброй воли подарил своего коллеге из РФ бюст с пожеланием здоровья, а также инкрустированную перламутром картину с изображением Путина. Путин назвал лидера КНДР добрым другом, передают VSE42.ru.
Спустя некоторое время в Москву прибыла глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Уже в ноябре Александр Белоусов сам отправился в Северную Корею, сообщает 360.Ru.
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