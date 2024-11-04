Путин принял в Кремле главу МИД КНДР

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин провел встречу с Цой Сон Хи Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая прибыла в РФ с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча состоялась в Кремле.

«Президент Путин принял в Кремле находящуюся в России с рабочим визитом министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС.

В рамках визита Цой Сон Хи также состоялись переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 1 ноября. Кроме того, была проведена церемония открытия мемориальной доски на Ярославском вокзале, посвященной визиту бывшего главы КНДР Ким Ир Сена в СССР в 1949 году.

Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, стратегическое партнерство между Россией и КНДР будет стабилизировать ситуацию в Евразии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что встреча Путина и Цой Сон Хи является частью соглашений, которые лидеры государств Владимир Путин и Ким Чен Ын достигли летом в Пхеньяне. Цой Сон Хи заявила на встрече с Лавровым, что Северная Корея будет твердо стоять рядом с российскими товарищами, передает MK.RU.

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Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая прибыла в РФ с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча состоялась в Кремле. «Президент Путин принял в Кремле находящуюся в России с рабочим визитом министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. В рамках визита Цой Сон Хи также состоялись переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 1 ноября. Кроме того, была проведена церемония открытия мемориальной доски на Ярославском вокзале, посвященной визиту бывшего главы КНДР Ким Ир Сена в СССР в 1949 году. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, стратегическое партнерство между Россией и КНДР будет стабилизировать ситуацию в Евразии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что встреча Путина и Цой Сон Хи является частью соглашений, которые лидеры государств Владимир Путин и Ким Чен Ын достигли летом в Пхеньяне. Цой Сон Хи заявила на встрече с Лавровым, что Северная Корея будет твердо стоять рядом с российскими товарищами, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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