Путин принял в Кремле главу МИД КНДР

04 ноября 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел встречу с Цой Сон Хи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая прибыла в РФ с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча состоялась в Кремле. «Президент Путин принял в Кремле находящуюся в России с рабочим визитом министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. В рамках визита Цой Сон Хи также состоялись переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 1 ноября. Кроме того, была проведена церемония открытия мемориальной доски на Ярославском вокзале, посвященной визиту бывшего главы КНДР Ким Ир Сена в СССР в 1949 году. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, стратегическое партнерство между Россией и КНДР будет стабилизировать ситуацию в Евразии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что встреча Путина и Цой Сон Хи является частью соглашений, которые лидеры государств Владимир Путин и Ким Чен Ын достигли летом в Пхеньяне. Цой Сон Хи заявила на встрече с Лавровым, что Северная Корея будет твердо стоять рядом с российскими товарищами, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая прибыла в РФ с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча состоялась в Кремле. «Президент Путин принял в Кремле находящуюся в России с рабочим визитом министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. В рамках визита Цой Сон Хи также состоялись переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 1 ноября. Кроме того, была проведена церемония открытия мемориальной доски на Ярославском вокзале, посвященной визиту бывшего главы КНДР Ким Ир Сена в СССР в 1949 году. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, стратегическое партнерство между Россией и КНДР будет стабилизировать ситуацию в Евразии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что встреча Путина и Цой Сон Хи является частью соглашений, которые лидеры государств Владимир Путин и Ким Чен Ын достигли летом в Пхеньяне. Цой Сон Хи заявила на встрече с Лавровым, что Северная Корея будет твердо стоять рядом с российскими товарищами, передает MK.RU.